Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина
Украина
На Украине предложили решать проблему депопуляции «завозом работников из стран СНГ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Украине предложили решать проблему депопуляции «завозом работников из стран СНГ»

    15:24  23 Октября 2017
    112

    Политолог назвал депопуляцию главной проблемой Украины

    Киев, 23 октября. Около 12 млн граждан Украины работают за рубежом из-за низких зарплат на родине. Об этом заявил политолог Тарас Березовец по итогам встречи с одним из украинских министров.

    По его словам, 3-3,5 млн украинцев ездят на заработки в Россию, около 7 млн работают в Евросоюзе,  еще 2 млн трудятся в США и странах Азии. Причем, если раньше на заработки за границу массово ездили жители западной и центральной части страны, то теперь гастарбайтеров зарубежным странам предоставляет и юг — Николаев и Херсон.

    Политолог назвал депопуляцию главной проблемой Украины

    «Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 — это депопуляция. Проблема растет как снежный ком, но в Раде и кабмине все спокойно. Остановить процесс уже невозможно из-за разницы зарплат», — пишет  Березовец в Facebook.

    Растут и показатели обычной миграции. Украинцы покидают страну целыми семьями, что негативно сказывается на доходах от гастарбайтеров. Если раньше граждане Украины поставляли на родину по 30-40 тыс. евро за раз, то теперь этот показатель упал до 3-4 тыс. евро. Причина кроется в том, что украинцы уезжают теперь целыми семьями и вывозят из страны детей.

    «Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии», — резюмировал политолог.

    Автор: Геннадий Плющев
    #мигранты #украина #политолог #миграция #заработки #депопуляция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        99
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3439
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        880
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        935