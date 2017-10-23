На Украине предложили решать проблему депопуляции «завозом работников из стран СНГ»

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Киев, 23 октября. Около 12 млн граждан Украины работают за рубежом из-за низких зарплат на родине. Об этом заявил политолог Тарас Березовец по итогам встречи с одним из украинских министров.

По его словам, 3-3,5 млн украинцев ездят на заработки в Россию, около 7 млн работают в Евросоюзе, еще 2 млн трудятся в США и странах Азии. Причем, если раньше на заработки за границу массово ездили жители западной и центральной части страны, то теперь гастарбайтеров зарубежным странам предоставляет и юг — Николаев и Херсон.

«Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 — это депопуляция. Проблема растет как снежный ком, но в Раде и кабмине все спокойно. Остановить процесс уже невозможно из-за разницы зарплат», — пишет Березовец в Facebook.

Растут и показатели обычной миграции. Украинцы покидают страну целыми семьями, что негативно сказывается на доходах от гастарбайтеров. Если раньше граждане Украины поставляли на родину по 30-40 тыс. евро за раз, то теперь этот показатель упал до 3-4 тыс. евро. Причина кроется в том, что украинцы уезжают теперь целыми семьями и вывозят из страны детей.