Польского журналиста, нагрубившего украинке, выгнали из студии российского телеканала
Польского журналиста Томаша Мацейчука попросили покинуть студию программы «Время покажет» на Первом канале после того, как он предпринял несколько довольно грубых попыток помешать украинке и лидеру международного движения «Антивойна» Виктории Шиловой говорить. Шилова рассказывала о том, что жители Украины положительно относятся к россиянам.
«По соцопросам, все говорит о том, что украинцы не против России и российского народа. Даже уже Владимир Владимирович Путин говорит, что мы не просто братский народ, мы единый народ. Президент России сам это сказал. Я говорю это же как представитель украинского народа, не от Саакашвили (Михаила), не от Гройсмана (Владимира), я говорю от коренного народа»,— заявила Шилова.
В ответ на эту реплику Мацейчук едко поинтересовался, почему в таком случае украинцы массово не восстают против действующего киевского режима.
«Потому что убьют», — парировала Шилова.
«Вас, пророссийскую, никто не Украине не слушает, вы ничего не делаете», — заявил Мацейчук.
После очередной перепалки ведущий программы Артем Шейнин попросил ассистентку забрать у польского журналиста микрофон, поскольку он уже не первый раз перебивал Шилову.
Виктория Шилова назвала Мацейчука подстрекателем вновь завязалась жаркая дискуссия, и Шейнину снова пришлось вмешаться.
«Закрой рот и выйди из студии. Если ты будешь мешать говорить тому, кому мы дали слово — дверь там», — указал направление Шейнин.
Томаш Мацейчук вспылил и быстрым шагом покинул студию.
«Человек сделал все, чтобы быть выгнанным. Я это больше не обсуждаю», — подытожил Шейнин.