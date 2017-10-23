Польского журналиста, нагрубившего украинке, выгнали из студии российского телеканала

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Польского журналиста Томаша Мацейчука попросили покинуть студию программы «Время покажет» на Первом канале после того, как он предпринял несколько довольно грубых попыток помешать украинке и лидеру международного движения «Антивойна» Виктории Шиловой говорить. Шилова рассказывала о том, что жители Украины положительно относятся к россиянам.

«По соцопросам, все говорит о том, что украинцы не против России и российского народа. Даже уже Владимир Владимирович Путин говорит, что мы не просто братский народ, мы единый народ. Президент России сам это сказал. Я говорю это же как представитель украинского народа, не от Саакашвили (Михаила), не от Гройсмана (Владимира), я говорю от коренного народа»,— заявила Шилова.

В ответ на эту реплику Мацейчук едко поинтересовался, почему в таком случае украинцы массово не восстают против действующего киевского режима.

«Потому что убьют», — парировала Шилова.

«Вас, пророссийскую, никто не Украине не слушает, вы ничего не делаете», — заявил Мацейчук.

После очередной перепалки ведущий программы Артем Шейнин попросил ассистентку забрать у польского журналиста микрофон, поскольку он уже не первый раз перебивал Шилову.

Виктория Шилова назвала Мацейчука подстрекателем вновь завязалась жаркая дискуссия, и Шейнину снова пришлось вмешаться.

«Закрой рот и выйди из студии. Если ты будешь мешать говорить тому, кому мы дали слово — дверь там», — указал направление Шейнин.

Томаш Мацейчук вспылил и быстрым шагом покинул студию.