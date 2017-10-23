СК РФ расценил нападение на журналистку «Эха Москвы» как покушение на убийство

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Москва, 23 октября. По факту покушения на убийство журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в понедельник Следственный комитет Российской Федерации.

Как говорится в релизе, 48-летний мужчина, напавший на журналистку, «подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство)».

Следствие установило, что сегодня днем мужчина проник в здание редакции на Новом Арбате и полоснул ножом шею Фельгенгауэр. В результате журналистка была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.