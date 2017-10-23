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СК РФ расценил нападение на журналистку «Эха Москвы» как покушение на убийство
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    СК РФ расценил нападение на журналистку «Эха Москвы» как покушение на убийство

    14:59  23 Октября 2017
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    СК РФ расценил нападение на журналистку «Эха Москвы» как покушение на убийство

    Москва, 23 октября. По факту покушения на убийство журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в понедельник Следственный комитет Российской Федерации.

    Как говорится в релизе, 48-летний мужчина, напавший на журналистку, «подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство)».

    Следствие установило, что сегодня днем мужчина проник в здание редакции на Новом Арбате и полоснул ножом шею Фельгенгауэр. В результате  журналистка была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.

    Автор: Тимур Румянцев
    #эхо москвы
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