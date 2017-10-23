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Россия
Госдума России намерена запретить «Сатанинскую церковь РФ»
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    Госдума России намерена запретить «Сатанинскую церковь РФ»

    14:37  23 Октября 2017
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    Госдума России намерена запретить «Сатанинскую церковь РФ»

    Москва, 23 октября. Государственная Дума России направила в Генпрокуратуру запрос о запрещении деятельности объединения «Сатанинская церковь РФ».

    Данный запрос был направлен в Генеральную прокуратуру России первым заместителем председателя комитета парламента по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым. Депутат считает, что деятельность «Сатанинской церкви» оскорбляет чувства верующих россиян.

    Сухарев отметил, что сатанинские секты в России неоднократно совершали различные агрессивные акции, включая поджоги православных храмов, убийства и многое другое. Депутат подчеркнул, что данная организация представляет реальную угрозу стабильности в российском обществе, пишет RT. «Сатанинская церковь РФ» прошла официальную регистрацию в министерстве юстиции и имеет свой регистрационный номер.

    Госдума России намерена запретить «Сатанинскую церковь РФ»

    Автор: Алексей Громов
    #госдума #генпрокуратура #иван сухарев #церковь
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