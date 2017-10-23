Госдума России намерена запретить «Сатанинскую церковь РФ»

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Москва, 23 октября. Государственная Дума России направила в Генпрокуратуру запрос о запрещении деятельности объединения «Сатанинская церковь РФ».

Данный запрос был направлен в Генеральную прокуратуру России первым заместителем председателя комитета парламента по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым. Депутат считает, что деятельность «Сатанинской церкви» оскорбляет чувства верующих россиян.

Сухарев отметил, что сатанинские секты в России неоднократно совершали различные агрессивные акции, включая поджоги православных храмов, убийства и многое другое. Депутат подчеркнул, что данная организация представляет реальную угрозу стабильности в российском обществе, пишет RT. «Сатанинская церковь РФ» прошла официальную регистрацию в министерстве юстиции и имеет свой регистрационный номер.