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Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь по пограничникам РФ
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    Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь по пограничникам РФ

    14:47  23 Октября 2017
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    Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь по пограничникам РФ

    Москва, 23 октября. Российские пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек участок границы между Украиной и Россией. Об этом сообщили в понедельник представители пограничного управления ФСБ Российской Федерации.

    Инцидент произошел в Курской области. Согласно предварительным данным, при задержании 31-летний гражданин Украины отстреливался и попытался скрыться на украинской территории.

    «В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести. Арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат», — указано в заявлении ведомства.

    У злоумышленника также были изъяты 50 патронов и 26 ампул с веществом, напоминающим ртуть.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Ленинградской области был задержан украинец, который пешком незаконно пересек российскую границу.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #фсб #курская область
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