Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь по пограничникам РФ

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Москва, 23 октября. Российские пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек участок границы между Украиной и Россией. Об этом сообщили в понедельник представители пограничного управления ФСБ Российской Федерации.

Инцидент произошел в Курской области. Согласно предварительным данным, при задержании 31-летний гражданин Украины отстреливался и попытался скрыться на украинской территории.

«В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести. Арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат», — указано в заявлении ведомства.

У злоумышленника также были изъяты 50 патронов и 26 ампул с веществом, напоминающим ртуть.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ленинградской области был задержан украинец, который пешком незаконно пересек российскую границу.