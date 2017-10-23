Новости Украины: Киев вспомнил о российском газе, в Хмельницком запретили «Анну Каренину», Аваков обвиняет Олейника

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Новости Украины, 23 октября. В Киеве рассуждают о возможном возврате к закупкам российского газа. В Одессу прибыл очередной балкер с африканским углем. В Хмельницком запретили «Анну Каренину» на русском. Арсен Аваков обвинил экс-нардепа Владимира Олейника в «соучастии» в протестах, организованных Михаилом Саакашвили.

В Киеве рассуждают о российском газе

В Киеве заявил, что может вернуться к закупкам газа у России в случае переноса точки учета с западной границы Украины на восточную. Такое заявление сделал вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью украинскому интернет-изданию «Экономическая правда».

«Никогда не говори никогда, — цитирует «Газета.ру» ответ Кистиона на вопрос, не пора ли Украине вернуться к закупкам российского газа. — При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. <…> Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это очень рискованно и безответственно».

Украина прекратила закупки газа у РФ осенью 2015 года. С тех пор Киев пытается продавить через ЕС идею изменить схему транзита российского газа в Европу, с тем, чтобы европейские потребители забирали голубое топливо не на западной границе Украины, а на восточной. Москва считает такую идею нецелесообразной.

Как отметил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, подобные разговоры являются бесперспективными.

«Считаю, что у Киева ситуация безвыходная. Безусловно, нам никоим образом не выгодно переносить точку учета с запада на восток, потому что мы опять вернемся к несанкционированному забору газа украинской стороной, и опять начнется демагогия, которой любят заниматься украинские товарищи», — отметил Ананских.

По словам депутата, Украина в любом случае будет вынуждена покупать российский газ.

На Украину прибыл седьмой балкер с африканским углем

Тем временем Киев, чтобы не замерзнуть зимой, вынужден пользоваться заокеанским топливом — так, на Украину прибыл седьмой балкер из ЮАР с 75 тысячами тонн антрацита. Об этом сообщила пресс-служба ТЭС «ДТЭК Энерго».

«Порт Южный принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР. Прибывший антрацит направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС, чтобы пополнить запасы на отопительный сезон», — говорится в сообщении компании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как пользователи соцсетей отреагировали на новость, что причал одесского порта Южный был серьезно поврежден судном из США, доставившим на Украину вторую партию американского угля.

Напомним, ранее Украина получала необходимый для ее ТЭЦ антрацит из донбасских шахт, но из-за блокады республик Донбасса Киев лишишься этого ресурса.

В Хмельницком запретили «Анну Каренину»

Спектакль «Анна Каренина» на русском языке запретили в театре имени Старицкого в украинском городе Хмельницкий, сообщает украинское интернет-издание «Вести» со ссылкой на известную украинскую актрису Ольгу Сумскую, которая играет в постановке заглавную роль.

«Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу», — рассказала актриса.

«За отмену спектаклей в Хмельницком отвечает директор театра, которая, нарушив договоренности, отказалась заключать договор аренды под давлением местных активистов. Я крайне негативно отношусь к таким решениям», — поддержал Сумскую ее муж — украинский актер Виталий Борисюк.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как в Хмельницком полностью запретили изучение русского языка в школах.

Аваков обвинил Олейника в финансировании палаточного лагеря у Рады

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил проживающего в Москве экс-депутата Верховной рады от «Партии регионов» Владимира Олейника в финансировании акции протеста у стен Верховной рады.

«Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича, сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР, — написал Аваков на своей странице в Facebook. — Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови людей, роспуска парламента, нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов».

Напомним, одним из организаторов протестов в Киеве является опальный грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили, с которым у Авакова затяжной конфликт. Подробнее о подоплеке обвинений Авакова против Олейника читайте в материале Федерального агентства новостей.