Донбасс сегодня: бойцы ВСУ меняют табельное оружие на выпивку, новые фейки украинских СМИ

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Донбасс, 23 октября. Обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР не прекращаются. «Воины света» обменивают свое оружие на алкоголь. Украинские СМИ и разведка штампуют фейковые новости. Последние события в Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки по территории 19 населенных пунктов народных республик Донбасса украинские силовики выпустили более 770 снарядов. По мирным городам ДНР и ЛНР «доблестные» солдаты ВСУ били из минометов калибром 120 и 82 мм. Кроме того, силовики активно применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое вооружение. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 40 раз.

Оружие в обмен на самогон

Генеральная прокуратура ДНР продолжает собирать жалобы и обращения жителей подконтрольных ВСУ территорий на действия украинских силовиков. Так, житель Славянского района рассказал правоохранителям о фактах торговли и обмена табельного оружия на выпивку военнослужащими военной части ВЧ-2749.

Во время очередной «вечеринки» двум солдатам ВСУ не хватило спиртного, после чего они отправились на поиски очередной порции. Следует сразу отметить, точки, где продается самогон, украинским бойцам давно известны. В одно из таких мест они и заявились. После недолгих уговоров они «выторговали» у хозяина пять литров «огненной воды» в обмен на два пистолета ПМ и боеприпасы к нему — боевые патроны 9 мм в количестве 16 штук. Инцидент произошел достаточно давно, но украинские бойцы так до сих пор не выкупили свое оружие.

Мирные жители Донбасса ищут защиты в ДНР

Донецкие правоохранители расследуют дело о причинении телесных повреждений жителю поселка Родинское украинскими военнослужащими. Населенный пункт находится под контролем Киева.

Инцидент произошел еще в конце 2016 года, но украинские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношении члена националистического полка «Азов», чем вынудили потерпевшего искать защиты в Донецкой народной республике, что само по себе уже свидетельствует о высоком уровне доверия жителей захваченных ВСУ районов к властям республики.

Потерпевший был жестоко избит националистами «Азова» после того, как вступился за женщин, которые пытались утихомирить хулиганивших «защитников». В ответ на замечания, «Азовцы» назвали женщин «донецкими мразями», проигнорировав замечания. Потерпевший помимо синяков на теле получил и открытый перелом нижней челюсти. Мужчина до сих пор проживает в занятом ВСУ поселке, а заявление было им подано посредством сервиса генеральной прокуратуры ДНР.

Пропаганда от разведки ВСУ

«Жители оккупированного Донбасса нападают на террористов». Такими заголовками пестрят сегодня многие украинские СМИ. Речь идет о сообщении разведывательного главка Минобороны Украины о «проведении «боевиками ДНР» учений по отражению нападения украинской ДРГ на военный городок при поддержке местного населения».

На основании указанной выше формулировки, «самые честные» СМИ приходят к следующему выводу «Проукраинские настроения и недовольство действиями оккупантов растут среди гражданского населения ОРДЛО». Как одно связано с другим — известно лишь самим журналистам. Вероятно, слова «при поддержке местного населения» и стали «доказательной базой» для украинской разведки, основная задача которой состоит не в разведывательной деятельности, а пропагандисткой работе, направленной на дискредитацию народных республик.

Украинские СМИ продолжают штамповать фейки

«Жители оккупированной Горловки рассказали об издевательствах боевиков «ДНР», пишут уже другие украинские СМИ. В качестве доказательств приводят «скриншоты комментариев» якобы местных жителей в социальных сетях о «беспределах ДНР».

Примечательно, что имена и фамилии «местных жителей» замазаны. И причина явно не в беспокойстве редакций о безопасности написавших, ведь оставляя комментарий на публичных страницах, пользователь автоматически дает согласие на использование данных своей страницы. Настоящая причина сокрытия идентификаторов страниц украинскими СМИ в том, что перейдя на страницу такого «местного жителя» можно безошибочно установить, что страница не настоящая.

В оборонном ведомстве Донецкой народной республики пояснили, что периодически возникающие очереди на пунктах пропуска связаны с намеренными действиями украинских пограничников, которые специально создают условия для роста очередей на донецкой стороне.