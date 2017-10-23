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Политика
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Новороссия
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ меняют табельное оружие на выпивку, новые фейки украинских СМИ
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    Донбасс сегодня: бойцы ВСУ меняют табельное оружие на выпивку, новые фейки украинских СМИ

    15:07  23 Октября 2017
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    Члены батальона «Азов»

    Донбасс, 23 октября. Обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР не прекращаются. «Воины света» обменивают свое оружие на алкоголь. Украинские СМИ и разведка штампуют фейковые новости. Последние события в Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки по территории 19 населенных пунктов народных республик Донбасса украинские силовики выпустили более 770 снарядов. По мирным городам ДНР и ЛНР «доблестные» солдаты ВСУ били из минометов калибром 120 и 82 мм. Кроме того, силовики активно применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое вооружение. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 40 раз.

    Артиллерия ВСУ наносит удар

    Оружие в обмен на самогон

    Генеральная прокуратура ДНР продолжает собирать жалобы и обращения жителей подконтрольных ВСУ территорий на действия украинских силовиков. Так, житель Славянского района рассказал правоохранителям о фактах торговли и обмена табельного оружия на выпивку военнослужащими военной части ВЧ-2749.

    Солдаты ВСУ обменивают личное оружие на спиртное

    Во время очередной «вечеринки» двум солдатам ВСУ не хватило спиртного, после чего они отправились на поиски очередной порции. Следует сразу отметить, точки, где продается самогон, украинским бойцам давно известны. В одно из таких мест они и заявились. После недолгих уговоров они «выторговали» у хозяина пять литров «огненной воды» в обмен на два пистолета ПМ и боеприпасы к нему — боевые патроны 9 мм в количестве 16 штук. Инцидент произошел достаточно давно, но украинские бойцы так до сих пор не выкупили свое оружие.

    Мирные жители Донбасса ищут защиты в ДНР

    Донецкие правоохранители расследуют дело о причинении телесных повреждений жителю поселка Родинское украинскими военнослужащими. Населенный пункт находится под контролем Киева.

    Инцидент произошел еще в конце 2016 года, но украинские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношении члена националистического полка «Азов», чем вынудили потерпевшего искать защиты в Донецкой народной республике, что само по себе уже свидетельствует о высоком уровне доверия жителей захваченных ВСУ районов к властям республики.

    Члены украинского националистического батальона «Азов»

    Потерпевший был жестоко избит националистами «Азова» после того, как вступился за женщин, которые пытались утихомирить хулиганивших «защитников». В ответ на замечания, «Азовцы» назвали женщин «донецкими мразями», проигнорировав замечания. Потерпевший помимо синяков на теле получил и открытый перелом нижней челюсти. Мужчина до сих пор проживает в занятом ВСУ поселке, а заявление было им подано посредством сервиса генеральной прокуратуры ДНР.

    Пропаганда от разведки ВСУ

    «Жители оккупированного Донбасса нападают на террористов». Такими заголовками пестрят сегодня многие украинские СМИ. Речь идет о сообщении разведывательного главка Минобороны Украины о «проведении «боевиками ДНР» учений по отражению нападения украинской ДРГ на военный городок при поддержке местного населения».

    "Правдивые" материалы украинских СМИ

    На основании указанной выше формулировки, «самые честные» СМИ приходят к следующему выводу «Проукраинские настроения и недовольство действиями оккупантов растут среди гражданского населения ОРДЛО». Как одно связано с другим — известно лишь самим журналистам. Вероятно, слова «при поддержке местного населения» и стали «доказательной базой» для украинской разведки, основная задача которой состоит не в разведывательной деятельности, а пропагандисткой работе, направленной на дискредитацию народных республик.

    Украинские СМИ продолжают штамповать фейки

    «Жители оккупированной Горловки рассказали об издевательствах боевиков «ДНР», пишут уже другие украинские СМИ. В качестве доказательств приводят «скриншоты комментариев» якобы местных жителей в социальных сетях о «беспределах ДНР».

    Донбасс сегодня: «Азов» против «донецких мразей», «проукраинские» настроения в ДНР

    Примечательно, что имена и фамилии «местных жителей» замазаны. И причина явно не в беспокойстве редакций о безопасности написавших, ведь оставляя комментарий на публичных страницах, пользователь автоматически дает согласие на использование данных своей страницы. Настоящая причина сокрытия идентификаторов страниц украинскими СМИ в том, что перейдя на страницу такого «местного жителя» можно безошибочно установить, что страница не настоящая.

    Донбасс сегодня: «Азов» против «донецких мразей», «проукраинские» настроения в ДНР

    В оборонном ведомстве Донецкой народной республики пояснили, что периодически возникающие очереди на пунктах пропуска связаны с намеренными действиями украинских пограничников, которые специально создают условия для роста очередей на донецкой стороне.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #киев #украина #обстрел #лнр #донецк #азов #солдаты #лугансск
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