Украинка объявила войну «Вооруженным силам РФ» в «Эпицентре» под Киевом

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Киев, 23 октября. Жительница украинского города Бровары под Киевом Татьяна Стащук выразила на своей странице Facebook возмущение от увиденного в местном супермаркете «Эпицентр». Украинка пообещала как-нибудь наказать продавцов детского отдела, которые допустили появление на прилавках игрушек «Вооруженные силы России» с соответствующей символикой.

По мнению Стащук, предлагать украинским детям играть с машинками, изображающими российские военные грузовики и вертолеты, — «настоящее предательство».

«На четвертом году войны, к сожалению, еще не все поняли, с кем воюет Украина, — возмущается национально-патриотичная жительница Бровар. — Именно такое впечатление сложилось, когда увидели в отделе детских товаров магазина «Эпицентр» в Броварах игрушки — модели машин «вооруженные силы» и с символикой враждебного государства».

Реакция сотрудников магазина возмутила украинку — поскольку в условиях современной Украины заявить, что они торгуют «вооруженными силами РФ», небезопасно, сотрудники отвечали, что «российские войска» появились на полках «случайно», что они «не отвечают» за товар и «что прислали — тем и торгуем». При этом количество игрушек, изображающих российскую военную технику, на полке магазина только росло.

«Думали, может ошибочно не заметили. Показали продавцу в отделе. Он вежливо поблагодарил и забрал «игрушку». А через неделю таких было на полке уже с десяток!» — пишет женщина.