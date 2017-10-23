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Украина
Украинка объявила войну «Вооруженным силам РФ» в «Эпицентре» под Киевом
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    Украинка объявила войну «Вооруженным силам РФ» в «Эпицентре» под Киевом

    17:43  23 Октября 2017
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    Украинцы бьют тревогу: супермаркет в Броварах захватили «Вооруженные силы РФ»

    Киев, 23 октября. Жительница украинского города Бровары под Киевом Татьяна Стащук выразила на своей странице Facebook возмущение от увиденного в местном супермаркете «Эпицентр». Украинка пообещала как-нибудь наказать продавцов детского отдела, которые допустили появление на прилавках игрушек «Вооруженные силы России» с соответствующей символикой.

    По мнению Стащук, предлагать украинским детям играть с машинками, изображающими российские военные грузовики и вертолеты, — «настоящее предательство».

    «На четвертом году войны, к сожалению, еще не все поняли, с кем воюет Украина, — возмущается национально-патриотичная жительница Бровар. — Именно такое впечатление сложилось, когда увидели в отделе детских товаров магазина «Эпицентр» в Броварах игрушки — модели машин «вооруженные силы» и с символикой враждебного государства».

    Реакция сотрудников магазина возмутила украинку — поскольку в условиях современной Украины заявить, что они торгуют «вооруженными силами РФ», небезопасно, сотрудники отвечали, что «российские войска» появились на полках «случайно», что они «не отвечают» за товар и «что прислали — тем и торгуем». При этом количество игрушек, изображающих российскую военную технику, на полке магазина только росло.

    «Думали, может ошибочно не заметили. Показали продавцу в отделе. Он вежливо поблагодарил и забрал «игрушку». А через неделю таких было на полке уже с десяток!» — пишет женщина.

    Украинцы бьют тревогу: супермаркет в Броварах захватили «Вооруженные силы РФ»

    «Жалобу не пишу, но в свою очередь обещаю, что через неделю посмотрю на полочку и тогда писать буду уже не в книгу жалоб. Обещала — выполняю», — пригрозила женщина, возмущенная вторжением «Вооруженных сил РФ» на полки ее города.

    Автор: Валентин Меликов
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