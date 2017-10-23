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Политика
МИД РФ обещает зеркально ответить на канадский «закон Магнитского»
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    МИД РФ обещает зеркально ответить на канадский «закон Магнитского»

    14:38  23 Октября 2017
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    МИД РФ обещает зеркально ответить на канадский «закон Магнитского»

    Москва, 23 октября. Россия намерена быстро и зеркально ответить на расширение Канадой санкционных списков по принятому «закону Магнитского», если таковое последует. 

    «Что касается ответных мер, разумеется, они последуют. Причем очень быстро, сразу вслед за ожидаемым объявлением неких списков, о которых идет речь в Канаде. Ответ будет зеркальным»,  — приводит «Свободная Пресса»  слова заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

    Рябков подчеркнул, что Москва считает потенциальное расширение списков «нечистоплотным приемом» и примером «оголтелой русофобии».

    Напомним, ранее канадский парламент принял «закон Магнитского», позволяющий вводить санкции против иностранных чиновников, заподозренных, по мнению канадских властей, в коррупции и нарушении прав человека. Посольство РФ в Канаде назвало закон иррациональным и противоречащим здравому смыслу.


     

    Автор: Федор Веснин
    #мид рф #канада #закон магнитского
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