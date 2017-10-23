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Политика
Мурманский губернатор рассказала о попытках силовиков сместить ее с должности
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    Мурманский губернатор рассказала о попытках силовиков сместить ее с должности

    14:22  23 Октября 2017
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    Мурманский губернатор рассказала о попытках силовиков сместить ее с должности

    Мурманск, 23 октября. Правоохранительные органы Мурманской области пытаются дискредитировать региональные власти с целью отставки губернатора. Об этом в понедельник заявила глава области Марина Ковтун.

    По ее словам, силовые структуры оказывают серьезное давление на областное правительство, которое выражается в многочисленных запросах и проверках. Ковтун полагает, что это связано с действиями кабмина, касающихся приватизации имущества в Мурманской области.

    Мурманский губернатор рассказала о попытках силовиков сместить ее с должности

    «Мне не прощают наведения порядка на рынке топливно-энергетического комплекса. Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать существующую власть и вынудить меня покинуть пост главы субъекта», — отметила губернатор.

    Ковтун добавила, что не собирается досрочно оставлять свой пост, поскольку такие решения находятся в компетенции только президента Российской Федерации. При этом она подчеркнула, что проинформирует высшее руководство страны о сложившейся ситуации.

    Автор: Геннадий Плющев
    #губернатор #ковтун #давление #мурманская область #правоохранительные органы
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