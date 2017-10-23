Украинцев предложили штрафовать за смесь русского и украинского языков

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Министерство образования и науки Украины с подачи местных националистических организаций объявило о начале новой беспрецедентной акции по защите «чистоты мовы».

Отныне за употребление в публичных выступлениях, а также в телевизионном эфире и радиопередачах смеси из русских и украинских слов («суржик») планируется штрафовать на сумму в 1000 гривен (37 долларов). Если соответствующая инициатива получит полное одобрение местного Кабмина и президента Петра Порошенко, на «скамейке штрафников» окажется не только подавляющее большинство местного населения, говорящего на ассимилированном диалекте, но и целая плеяда классиков украинской литературы, включая Шевченко, Мирного и Франко. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Активист ВО «Свобода» Вадим Прусь пошел по стопам своей соратницы Ирины Фарион. Правда, в отличие от нее, явился не во львовский детский сад. Появившись в одной из школ Полтавской области, бывший участник АТО провел так называемый «ликбез» среди местных учеников с требованием «прекратить уничтожать мову». Дескать, школьники совершенно не знают родного языка: путают украинские и русские слова, и за это их необходимо отправить на перевоспитание в «лагеря юных патриотов». А учителей — «нещадно штрафовать» за нивелирование исконно украинских традиций. Что означает последнее словосочетание, Вадим объяснить так и не успел: был выведен из класса охранниками под угрозой вызова полиции. Впрочем, определенный осадок остался как у преподавателей, так и у самих школьников.

«Нацисты окончательно обнаглели: приходят в учебное заведение, срывают уроки и открыто оскорбляют детей, — написала на Интернет-форуме учительница украинского языка Ольга П. — Да, до «чистоты мовы» нам еще очень далеко, но ребятишки справляются со сложной школьной программой, по крайней мере — стремятся к этому».

«Описанная ситуация на Украине уже становится обычной, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Ура-патриоты сегодня набрасываются не только на взрослых, но и на подростков за любые русские слова в речи. При этом достается даже признанным официальной пропагандой писателям, поэтам и музыкантам».

В данном контексте стоит вспомнить инцидент в доме культуры под Черниговом, когда группа «свидомых» разогнала литературные чтения и насильственным образом изъяла из хранилищ книги Панаса Мирного. А все потому, что в своем произведении «Гулящая» автор оперировал такими «русизмами» как «бред» (вместо «марево»), «понимание» (вместо «розуміння») и «любовник» (вместо «коханець»). Не менее драматическая ситуация сложилась с постановкой народного театра в Сумской области, где те же «свидомые» запретили показ пьесы Михаила Старицкого «За двумя зайцами». Очень уж не понравилась патриотам речь главного героя Свирида Голохвастова, изобилующая такими словами, как «сигаретка», «пепельница» и «образованный человек». А возглавившие местные административные органы в некоторых украинских регионах чиновники требуют от сотрудников библиотек изъять из стендовых постановок украинские переводы Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (слова «папаха», «опоясок» и «тулуп» - «суржик»), а также ранние издания Шевченко (в поэме Катерина насчитывается до двухсот русизмов).

До недавнего времени официальный Киев в буквальном смысле закрывал глаза на подобные выходки националистов. Неким регулятором здесь выступал Национальный комитет по вопросам вещания, который штрафовал телеканалы и радиостанции за активное использование «суржика». Теперь этих усилий показалось мало: за дело взялось профильное министерство. В ближайшее время эксперты проверят «политкорректность» таких популярных в стране музыкальных групп как «ТиК» и «Дзидзьо» (используют суржик), а также произведения современных писателей Леся Подеревьянского и Андрея Куркова.