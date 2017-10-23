Гидрометцентр пообещал жителям России неоднородную зиму

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Москва, 23 октября. Грядущая зима в России будет «неоднородной». Об этом сообщил в понедельник директор ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» Роман Вильфанд.

«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной… Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями», — цитирует его слова издание «Интерфакс».

Как отметил Вильфанд, метеорологи также не могут предсказать, сколько снега выпадет предстоящей зимой.

«Таких прогнозов не могут дать метеорологи ни в нашей стране, ни за рубежом», — резюмировал руководитель «Гидрометцентра России».

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что до середины недели в Москве сохранится холодная погода. Непосредственно 26 октября в российской столице ожидаются дожди с мокрым снегом.