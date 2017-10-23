Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван
Россия
Гидрометцентр пообещал жителям России неоднородную зиму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гидрометцентр пообещал жителям России неоднородную зиму

    14:29  23 Октября 2017
    76

    Гидрометцентр пообещал жителям России неоднородную зиму

    Москва, 23 октября. Грядущая зима в России будет «неоднородной». Об этом сообщил в понедельник директор ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» Роман Вильфанд.

    «Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной… Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями», — цитирует его слова издание «Интерфакс».

    Как отметил Вильфанд, метеорологи также не могут предсказать, сколько снега выпадет предстоящей зимой.

    «Таких прогнозов не могут дать метеорологи ни в нашей стране, ни за рубежом», — резюмировал руководитель «Гидрометцентра России».

    Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что до середины недели в Москве сохранится холодная погода. Непосредственно 26 октября в российской столице ожидаются дожди с мокрым снегом.

    Автор: Алексей Громов
    #погода #рф #гидрометцентр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        66
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3187
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        732
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        874