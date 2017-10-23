В Госдуме объяснили, почему РФ планирует заморозить членство в ЕСПЧ

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Москва, 23 октября. Версия заморозки членства России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и уменьшение соответствующих выплат российской стороной вероятна. Об этом в понедельник заявил заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, такой вариант действительно возможен, передает РИА Новости.

«Да, такой вариант возможен», — отметил он, уточнив, что на данном этапе рано говорить о сроках принятия данного решения.

Чепа также объяснил, чем может руководствоваться Москва при принятии такого решения.

«Основано оно на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных. И зачем тогда нам участвовать в этом, когда мы являемся неполноправными членами?» — подытожил он.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на свои источники сообщили, что Россия изучает возможность заморозки своего участия в ЕСПЧ, а также сократить свои денежные взносы.