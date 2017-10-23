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Политика
В Госдуме объяснили, почему РФ планирует заморозить членство в ЕСПЧ
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    В Госдуме объяснили, почему РФ планирует заморозить членство в ЕСПЧ

    14:13  23 Октября 2017
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    В Госдуме объяснили, почему РФ планирует заморозить членство в ЕСПЧ

    Москва, 23 октября. Версия заморозки членства России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и уменьшение соответствующих выплат российской стороной вероятна. Об этом в понедельник заявил заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. 

    По его словам, такой вариант действительно возможен, передает РИА Новости

    «Да, такой вариант возможен», — отметил он, уточнив, что на данном этапе рано говорить о сроках принятия данного решения. 

    Чепа также объяснил, чем может руководствоваться Москва при принятии такого решения.

    В Госдуме объяснили, почему РФ планирует заморозить членство в ЕСПЧ

    «Основано оно на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных. И зачем тогда нам участвовать в этом, когда мы являемся неполноправными членами?» — подытожил он.

    Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на свои источники сообщили, что Россия изучает возможность заморозки своего участия в ЕСПЧ, а также сократить свои денежные взносы.

    Автор: Дана Балан
    #россия #госдума #еспч #чепа
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