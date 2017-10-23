Полански обвиняют в совращении десятилетнего ребенка

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Москва, 23 октября. Художница из США Марианна Бернард рассказала, что известный режиссер Роман Полански пытался совратить ее во время фотосессии. При этом модели на тот момент было всего 10 лет.

По воспоминаниям художницы, в 1975 году Полански фотографировал ее на одном из пляжей Калифорнии, а мама девочки в какой-то момент отлучилась.

«Сначала он попросил меня снять верхнюю часть купальника. Потом он захотел, чтобы я сняла и плавки, тогда мне стало не по себе. После этого он начал домогаться меня», — приводит "Ридус" воспоминания американки.

Художница призналась, что никак не могла собраться с силами и рассказать о случившемся. К признанию ее в том числе подтолкнул секс-скандал с Харви Вайнштейном.

Отметим, Романа Полански далеко не впервые обвиняют в половых преступлениях. Ранее режиссера «Девятых врат» и «Пианиста» обвиняли в изнасиловании актрисы Ренате Лангер и Саманта Геймер.