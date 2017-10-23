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Полански обвиняют в совращении десятилетнего ребенка
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    Полански обвиняют в совращении десятилетнего ребенка

    14:10  23 Октября 2017
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    Полански обвиняют в совращении десятилетнего ребенка

    Москва, 23 октября. Художница из США Марианна Бернард рассказала, что известный режиссер Роман Полански пытался совратить ее во время фотосессии. При этом модели на тот момент было всего 10 лет.

    По воспоминаниям художницы, в 1975 году Полански фотографировал ее на одном из пляжей Калифорнии, а мама девочки в какой-то момент отлучилась. 

    «Сначала он попросил меня снять верхнюю часть купальника. Потом он захотел, чтобы я сняла и плавки, тогда мне стало не по себе. После этого он начал домогаться меня»,  — приводит "Ридус" воспоминания американки. 

    Художница призналась, что никак не могла собраться с силами и рассказать о случившемся. К признанию ее в том числе подтолкнул секс-скандал с Харви Вайнштейном. 

    Отметим, Романа Полански далеко не впервые обвиняют в половых преступлениях. Ранее режиссера «Девятых врат» и «Пианиста» обвиняли в изнасиловании актрисы Ренате Лангер и Саманта Геймер.

    Автор: Федор Веснин
    #секс-скандал #полански #домогательства
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