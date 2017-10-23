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Россия
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В сортах не разбираемся: Дмитрий Лекух о борьбе Порошенко с Саакашвили
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    В сортах не разбираемся: Дмитрий Лекух о борьбе Порошенко с Саакашвили

    14:08  23 Октября 2017
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    В сортах не разбираемся: Дмитрий Лекух о борьбе Порошенко с Саакашвили

    Если честно, то о шапито-шоу, что длится и длится в самом центре «столицы европейской державы», уже и писать-то не хочется. Заставляет возвращаться к теме только одно: в этой сутолоке страдают живые люди…

    Как сообщают украинские СМИ, еще один сотрудник украинской полиции с травмой головы был госпитализирован после попытки неизвестного пронести очередную палатку к зданию Верховной Рады в центре Киева, где с 17 октября проходит акция протеста «имени Михаила Саакашвили». По крайней мере, именно об этом в воскресенье сообщила всем заинтересованным сторонам пресс-служба киевской полиции.

    «Неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранителями. Возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму», — сказано в сообщении.

    Смех и грех

    То, что сейчас происходит в славном городе Киеве, можно характеризовать, с идеологической точки зрения, как и кому угодно. Но с чисто практической, — это битва внутри нынешних украинских «элит».

    И драться они будут очень упорно. В том числе потому, что все они одним медом мазаны.

    В самом деле, массовая акция протеста у стен Верховной Рады, которая началась во вторник утром и организаторами которой выступили несколько оппозиционных политических сил — партии «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «5.10», а также ультраправые «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ), — ничем не отличается ни политически, ни идеологически от своего антагониста. То есть, от действующей власти во главе с Петром Порошенко.

    В сортах не разбираемся: Дмитрий Лекух о борьбе Порошенко с Саакашвили

    Все они выступают за «национальную ориентированность», «консолидацию со странами западного мира», «западный курс», построение «европейской демократии», «антикоррупционную борьбу», «твердую гривну» и национальный украинский доллар США на собственных счетах.

    Если уж говорить совсем честно, то на нынешней территории «незалежной» исторически есть запрос только на две политические силы. Пророссийскую и антироссийскую. Все остальное — мало значимые политические частности, нюансы и «пятьдесят оттенков идеологического серого».

    Собственно говоря, этого никто никогда и не скрывал: даже на домайданной Украине противостояние шло исключительно по линии «Запад–Восток», а отнюдь не по линиям «консерваторы–леваки» или, там, «социалисты–капиталисты» и т. п.

    Неслучайно условный Запад стыдливо закрывает глаза на шествия неонацистов под аббревиатурой «SS» — кстати, не только на Украине, но и в той же Прибалтике. Лишь бы эти самые «ваффен шутцштаффель» шли твердым демократическим шагом в светлое европейское будущее.

    Тут, как изящно в свое время сформулировал первый чернокожий президент США, вопрос исключительно в том, «на правильной ли ты стороне истории», и ничуть не более того. Сегодня в центре Киева сошлись две силы, которые обе — «на правильной стороне истории».

    Оттого и когнитивный диссонанс.

    В сортах не разбираемся: Дмитрий Лекух о борьбе Порошенко с Саакашвили

    Разборка с массовкой

    Все это очень забавно, ведь на Украине, судя по последним опросам социологических служб, все больше преобладают как раз условно пророссийские и антивоенные настроения. Но в результате «демократических» «преобразований» и фактической люстрации эти настроения вообще никак не представлены в политически и управленчески значимых украинских элитах: как во власти, так и на улице.

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    Оттого и не совсем ясно, за что сейчас эти «охвостья элит» воюют и пробивают друг другу головы в центре древнего русского города. Видимо, как чаще всего и бывает, — за деньги и собственность. То есть, перед нами — стандартная криминальная разборка с платной политической массовкой: Саакашвили «забил стрелку» Порошенко, но тот на нее не пришел.

    Вот только население гигантской, по европейским меркам, страны тут совершенно не при чем. Оно, как в том анекдоте, просто застыло в ожидании «лесника», который придет и погонит всех этих «красно-черных» и «черно-красных» к чертовой матери.

    В сортах не разбираемся: Дмитрий Лекух о борьбе Порошенко с Саакашвили

    Правда, это самое население отчего-то считает, что фамилия лесника должна быть «Владимир Путин», и никак иначе. Тогда как условный «Путин» как раз полагает, что эту Бабу-Ягу украинскому народу имеет смысл воспитать в собственном коллективе. Вот и вся «разница политических векторов».

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    А эти, в Киеве, — эти пусть дерутся. Тут уж, как пел известный российский рок-исполнитель, «никого не жалко, никого». Дело нам до них нет никакого. У нас в Российской Федерации своих «политических украинцев» хватает, в том числе в коридорах власти. И нас сейчас куда важнее понять, что делать с этими прекрасными людьми.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дмитрий Лекух
    #украина #порошенко #саакашвили #майдан
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