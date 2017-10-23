Политолог: «Михомайдан» для Авакова стал полем сведения личных счетов

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Финансирование размещенного перед зданием украинского парламента протестного палаточного городка осуществил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook. «Михомайдан» стал настоящим полем для сведения личных счетов, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича, сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет», — пишет украинский министр.

По уже давно сложившейся на Украине традиции, чиновник не стал вдаваться в подробности того, откуда у него эта информация и имеются ли у него какие-либо доказательства приведенным словам.

«Михомайдан» для Авакова стал полем сведения личных счетов, полем, в котором формируются обвинения и упреки в отношении неугодных. Я уже слышал о ряде фамилий, которые пытались пришить белыми нитками к новой протестной акции в центре Киева, но сейчас пострадал господин Олейник. Почему именно он, а не Виктор Янукович? Дело в том, что среди части украинских регионалов всерьез обсуждается возможность возвращения в украинскую политику Азарова и Олейника, ну, по крайней мере, многие политические эксперты так считают. И конечно, эту возможность также обсуждают, обмен информацией остался и украинской власти приходится отслеживать тенденции», — поясняет ситуацию российский политолог.

По словам собеседника ФАН, Аваков пытается заранее обвинить человека, у которого даже в медийном пространстве нет претензий на возвращение в украинскую политику. Тем не менее министр внутренних дел Украины выставляет Олейника выгодным врагом для киевской власти.

«Аваков выставляет Олейника последовательным и принципиальным врагом Киева и фактически убивает двух зайцев. Я думаю, вскоре мы услышим, как разные политические лагеря Украины будут друг друга обвинять в помощи, финансировании и попытках организации нового майдана. Причем первую скрипку в нем будет играть Михаил Саакашвили, потому что это удобная почва для спекуляций и таких вот ничем не подкрепленных политических обвинений», — продолжает Асафов.

Независимый политический аналитик уверен, что бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник не имеет никакого отношения к происходящему в центре Киева, так как у него не осталось необходимых для проведения подобного мероприятия финансирования и влияния на рядовых украинцев.

«Именно поэтому, обвиняя Олейника в организации новой майдана, господин Аваков реализует свои исключительно политические интересы», — заключил политический эксперт.

Напомним, 17 октября в центре украинской столицы начался политический протест. Лидер нового майдана, как его окрестили СМИ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки действующего президента Петра Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».