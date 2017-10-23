Политолог: «Михомайдан» для Авакова стал полем сведения личных счетов
Финансирование размещенного перед зданием украинского парламента протестного палаточного городка осуществил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook. «Михомайдан» стал настоящим полем для сведения личных счетов, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.
«Олейник — беглый депутат ПР и соратник Януковича, сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет», — пишет украинский министр.
По уже давно сложившейся на Украине традиции, чиновник не стал вдаваться в подробности того, откуда у него эта информация и имеются ли у него какие-либо доказательства приведенным словам.
«Михомайдан» для Авакова стал полем сведения личных счетов, полем, в котором формируются обвинения и упреки в отношении неугодных. Я уже слышал о ряде фамилий, которые пытались пришить белыми нитками к новой протестной акции в центре Киева, но сейчас пострадал господин Олейник. Почему именно он, а не Виктор Янукович? Дело в том, что среди части украинских регионалов всерьез обсуждается возможность возвращения в украинскую политику Азарова и Олейника, ну, по крайней мере, многие политические эксперты так считают. И конечно, эту возможность также обсуждают, обмен информацией остался и украинской власти приходится отслеживать тенденции», — поясняет ситуацию российский политолог.
По словам собеседника ФАН, Аваков пытается заранее обвинить человека, у которого даже в медийном пространстве нет претензий на возвращение в украинскую политику. Тем не менее министр внутренних дел Украины выставляет Олейника выгодным врагом для киевской власти.
«Аваков выставляет Олейника последовательным и принципиальным врагом Киева и фактически убивает двух зайцев. Я думаю, вскоре мы услышим, как разные политические лагеря Украины будут друг друга обвинять в помощи, финансировании и попытках организации нового майдана. Причем первую скрипку в нем будет играть Михаил Саакашвили, потому что это удобная почва для спекуляций и таких вот ничем не подкрепленных политических обвинений», — продолжает Асафов.
Независимый политический аналитик уверен, что бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник не имеет никакого отношения к происходящему в центре Киева, так как у него не осталось необходимых для проведения подобного мероприятия финансирования и влияния на рядовых украинцев.
«Именно поэтому, обвиняя Олейника в организации новой майдана, господин Аваков реализует свои исключительно политические интересы», — заключил политический эксперт.
Напомним, 17 октября в центре украинской столицы начался политический протест. Лидер нового майдана, как его окрестили СМИ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки действующего президента Петра Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».