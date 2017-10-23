Каталония может провозгласить независимость 26 октября

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Барселона, 23 октября. Уже в четверг парламент Каталонии соберется на заседание, в ходе которого будет решаться дальнейшая судьба автономной области Испании и будет определен ответ на меры, которые предпринимает правительство в Мадриде для нормализации политического статуса региона. Ответом, как сообщает El Pais, может стать провозглашение независимости Каталонии.

Напомним, в субботу глава испанского правительства Мариано Рахой объявил, что Мадрид приводит в действие 155-ю статью испанской конституции и приостанавливает действие полномочий властей Каталонии. Рахой намерен освободить от должности лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и членов парламента и восстановить порядок в непокорной области — и конституция наделяет его правом использовать для этого необходимую силу.

Напомним, проведенный 1 октября, несмотря на противодействие полиции, референдум в Каталонии показал, что абсолютное большинство проголосовавших жителей региона (известного как испанский Арагон) выступают за отделение от Испании.