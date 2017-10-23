Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван
Политика
Каталония может провозгласить независимость 26 октября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Каталония может провозгласить независимость 26 октября

    14:11  23 Октября 2017
    1024

    Каталония может провозгласить независимость 26 октября

    Барселона, 23 октября. Уже в четверг парламент Каталонии соберется на заседание, в ходе которого будет решаться дальнейшая судьба автономной области Испании и будет определен ответ на меры, которые предпринимает правительство в Мадриде для нормализации политического статуса региона. Ответом, как сообщает El Pais, может стать провозглашение независимости Каталонии.

    Напомним, в субботу глава испанского правительства Мариано Рахой объявил, что Мадрид приводит в действие 155-ю статью испанской конституции и приостанавливает действие полномочий властей Каталонии. Рахой намерен освободить от должности лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и членов парламента и восстановить порядок в непокорной области — и конституция наделяет его правом использовать для этого необходимую силу.

    Каталония может провозгласить независимость 26 октября

    Напомним, проведенный 1 октября, несмотря на противодействие полиции, референдум в Каталонии показал, что абсолютное большинство проголосовавших жителей региона (известного как испанский Арагон) выступают за отделение от Испании.

    Автор: Валентин Меликов
    #рахой #пучдемон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        66
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3191
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        734
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        875