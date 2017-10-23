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Политика
Идея Лондона запретить «беременных женщин» оскорбила феминисток
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    Идея Лондона запретить «беременных женщин» оскорбила феминисток

    13:54  23 Октября 2017
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    Идея Лондона запретить «беременных женщин» оскорбила феминисток

    Лондон, 23 октября. Власти Великобритании призвали ООН отказаться от формулировки «беременная женщина», заменив ее более толерантным вариантом — «беременные люди». С такой инициативой выступило министерство иностранных дел Соединенного королевства, которое считает, что указание женского пола может оскорбить трансгендеров.

    Представители феминистического движения уже раскритиковали данное предложение, считая его оскорбительным по отношению к женщинам, которых неизбежно будут принимать за фанатиков, если они откажутся от нейтральной формулировки «беременные люди». Пользователи соцсетей также сочли инициативу британского МИД бессмысленной.

    Идея Лондона запретить «беременных женщин» оскорбила феминисток

    «Потом запретят беременность, потому что это оскорбляет трансгендеров», — пишет один из пользователей Twitter.

    Некоторые комментаторы предложили европейским политикам ввести термин «трансбеременный» специально для трансгендеров, чтобы никого не обидеть, пишет «Ридус».

    «Трансбеременность — сменившие пол во время беременности», — пишут в Twitter.

    Автор: Геннадий Плющев
    #великобритания #беременность #оон #феминистки #трансгендеры
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