Идея Лондона запретить «беременных женщин» оскорбила феминисток

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Лондон, 23 октября. Власти Великобритании призвали ООН отказаться от формулировки «беременная женщина», заменив ее более толерантным вариантом — «беременные люди». С такой инициативой выступило министерство иностранных дел Соединенного королевства, которое считает, что указание женского пола может оскорбить трансгендеров.

Представители феминистического движения уже раскритиковали данное предложение, считая его оскорбительным по отношению к женщинам, которых неизбежно будут принимать за фанатиков, если они откажутся от нейтральной формулировки «беременные люди». Пользователи соцсетей также сочли инициативу британского МИД бессмысленной.

«Потом запретят беременность, потому что это оскорбляет трансгендеров», — пишет один из пользователей Twitter.

Некоторые комментаторы предложили европейским политикам ввести термин «трансбеременный» специально для трансгендеров, чтобы никого не обидеть, пишет «Ридус».