Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван
Политика
Большие руководители приболели: Клинцевич пошутил про Саакашвили в прямом эфире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большие руководители приболели: Клинцевич пошутил про Саакашвили в прямом эфире

    14:00  23 Октября 2017
    60

    Большие руководители приболели: Клинцевич пошутил про Саакашвили в прямом эфире

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» пошутил про экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Собравшиеся в студии обсуждали выступления политика напротив Верховной рады, в частности, ведущие обратили внимание на тот факт, что Саакашвили говорит на русском языке.  

    «Мне бы хотелось вспомнить одну старую одесскую историю. Заходит один политический деятель в больницу и говорит: «Здравствуйте, доктор. подскажите, як мне вылечить глистов?» Доктор: «А шо ж вы такое съели, шо даже глисты приболели?». Я не знаю, чем питается Украина, но то, что некоторые большие руководители приболели, и то, что они сегодня эксплуатируют народ, это однозначно. И они не закончат это делать просто так, при той поддержке, которую имеет сегодня человек без паспорта, говорящий на русском языке, при том тренде, который сегодня задан… Все, что делает Саакашвили, — это все противоречит здравому смыслу», — сказал Клинцевич.

    По словам Клинцевича, действующий украинский президент Петр Порошенко не должен повторять ошибки своего предшественника Виктора Януковича, и пока Порошенко действует достаточно грамотно.

    Напомним, 7 октября противники киевского режима развернули палаточный городок напротив здания парламента. Сторонники Саакашвили требуют, чтобы Петр Порошенко в течение пяти дней внес в Раду законопроект об импичменте. По их словам, это «касается не личности Порошенко, а касается украинского народа». Кроме того, митингующие настаивают на масштабных реформах: на создании антикоррупционного суда и реформы выборного законодательства.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #саакашвили #клинцевич
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        66
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3191
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        734
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        875