Большие руководители приболели: Клинцевич пошутил про Саакашвили в прямом эфире

В Избранное

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» пошутил про экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Собравшиеся в студии обсуждали выступления политика напротив Верховной рады, в частности, ведущие обратили внимание на тот факт, что Саакашвили говорит на русском языке.

«Мне бы хотелось вспомнить одну старую одесскую историю. Заходит один политический деятель в больницу и говорит: «Здравствуйте, доктор. подскажите, як мне вылечить глистов?» Доктор: «А шо ж вы такое съели, шо даже глисты приболели?». Я не знаю, чем питается Украина, но то, что некоторые большие руководители приболели, и то, что они сегодня эксплуатируют народ, это однозначно. И они не закончат это делать просто так, при той поддержке, которую имеет сегодня человек без паспорта, говорящий на русском языке, при том тренде, который сегодня задан… Все, что делает Саакашвили, — это все противоречит здравому смыслу», — сказал Клинцевич.

По словам Клинцевича, действующий украинский президент Петр Порошенко не должен повторять ошибки своего предшественника Виктора Януковича, и пока Порошенко действует достаточно грамотно.

Напомним, 7 октября противники киевского режима развернули палаточный городок напротив здания парламента. Сторонники Саакашвили требуют, чтобы Петр Порошенко в течение пяти дней внес в Раду законопроект об импичменте. По их словам, это «касается не личности Порошенко, а касается украинского народа». Кроме того, митингующие настаивают на масштабных реформах: на создании антикоррупционного суда и реформы выборного законодательства.