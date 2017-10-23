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Донбасс сегодня: ВСУ готовятся штурмовать Донбасс, силовики провели массированный обстрел ДНР и ЛНР
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    Донбасс сегодня: ВСУ готовятся штурмовать Донбасс, силовики провели массированный обстрел ДНР и ЛНР

    14:23  23 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ готовятся штурмовать Донбасс, силовики провели массированный обстрел ДНР и ЛНР

    Новороссия, 23 октября. Киевские силовики выпустили почти 1000 боеприпасов по территориям ДНР и ЛНР за минувшие сутки; в Луганске построят жилье для семей погибших защитников республики; ВСУ создают роты и штурмовые батальоны для наступательной операции в Донбассе. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Военная обстановка в ДНР и ЛНР

    За минувшие сутки ВСУ выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики порядка 929 боеприпасов, сообщает ДАН со ссылкой на представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова. За сутки центром было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны позиций ВС Украины.

    В Луганской народной республике ВСУ за минувшие сутки три раза атаковали позиции Народной милиции ЛНР, сообщает представитель оборонного ведомства республики. По последним данным, от обстрелов пострадали районы ПГТ Фрунзе, поселка Красный Яр и окрестности памятника князю Игорю, расположенному у Станицы Луганской.

    В НМ ЛНР уточнили, что огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия. По информации официального представителя оборонного ведомства Андрея Марочко, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов. 

    Петр Порошенко прибыл в подконтрольную Киеву часть Донбасса — Авдеевку

    Жилье для семей погибших защитников ЛНР

    Для семей погибших военнослужащих Народной милиции построят социальные дома, сообщил во время аппаратного совещания и.о. первого зампреда совета министров ЛНР, глава МЧС Сергей Иванушкин.

    «На первоначальном этапе мы поставим 30 домов и в перспективе еще плюс 20 на этом же участке», — сообщил Иванушкин.

    Он также добавил, что дома будут сдаваться под ключ. Ранее о планах построить жилье для семей погибших защитников ЛНР сообщил глава республики Игорь Плотницкий. На данный момент в Луганске идут работы по подготовке площадки под застройку. Отмечается, что под социальное жилье выделен участок в районе пересечения улиц 26 Бакинских комиссаров и Планерной. На данный момент уже разработана схема разбивочного плана, площадки для строительства домов с приусадебными участками.

    Игорь Плотницкий сообщил о планах построить жилье для семей погибших защитников ЛНР

    ВСУ готовятся вернуть Донбасс

    Вооруженные силы Украины создают в механизированных и мотопехотных частях, а также в бригадах, роты и штурмовые батальоны для наступательной операции на юго-востоке Украины, сообщает портал «Апостроф» со ссылкой на соратника Дмитрия Яроша, командира 5-го отдельного батальона так называемой «Украинской добровольческой армии», Владислава Литвина.

    По словам Литвина, «идет накачка на зачистку, определенная специализация».

    «Насколько это будет эффективно, зависит от того, каким будет командование», — подчеркнул он, добавив, что личность командира на войне решает многое.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что украинский нардеп и бывший лидер запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»1 Дмитрия Ярош заявил о скором возвращении территорий Донбасса, находящихся под контролем ДНР и ЛНР.

    Как ранее сообщала «Газета.ру», накануне президент Украины Петр Порошенко прибыл в подконтрольную Киеву часть Донбасса — Авдеевку, где провел совещание по ситуации на фронте. Во время беседы с местным населением Порошенко пообещал, что добьется ввода миротворцев ООН на всю территорию Донбасса.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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