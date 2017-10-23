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Происшествия
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Россия
Генпрокурор РФ рассмотрел видеообращение Поклонской из-за «Матильды»
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    Генпрокурор РФ рассмотрел видеообращение Поклонской из-за «Матильды»

    13:41  23 Октября 2017
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    Генпрокурор РФ рассмотрел видеообращение Поклонской из-за «Матильды»

    Москва, 23 октября. Генеральный прокурор России Юрий Чайка не будет инициировать дополнительную проверку в отношении кинофильма «Матильда».

    Официальный представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что Юрий Чайка рассмотрел видеообращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской по поводу дополнительной проверки кинофильма «Матильда».

    Куренной отметил, что генеральный прокурор не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении данной картины. Ранее сотрудники Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование трейлера к фильму «Матильда» и не нашли в нем признаков экстремизма, оскорбления чувств верующих или возбуждения ненависти либо вражды, на которые указывала парламентарий.

    Генпрокурор РФ рассмотрел видеообращение Поклонской из-за «Матильды»

    Автор: Алексей Громов
    #наталья поклонская #юрий чайка #матильда #прокуратура
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