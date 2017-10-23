Генпрокурор РФ рассмотрел видеообращение Поклонской из-за «Матильды»

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Москва, 23 октября. Генеральный прокурор России Юрий Чайка не будет инициировать дополнительную проверку в отношении кинофильма «Матильда».

Официальный представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что Юрий Чайка рассмотрел видеообращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской по поводу дополнительной проверки кинофильма «Матильда».

Куренной отметил, что генеральный прокурор не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении данной картины. Ранее сотрудники Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование трейлера к фильму «Матильда» и не нашли в нем признаков экстремизма, оскорбления чувств верующих или возбуждения ненависти либо вражды, на которые указывала парламентарий.