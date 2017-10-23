Путин уволил Мешкова с поста заместителя главы МИД РФ
Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение освободить Алексея Мешкова от должности заместителя министра иностранных дел страны. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
«Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.
Непосредственно новым заместителем главы российского внешнеполитического ведомства стал директор департамента международных организаций Александр Панкин.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Ведерников.