Путин уволил Мешкова с поста заместителя главы МИД РФ

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Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение освободить Алексея Мешкова от должности заместителя министра иностранных дел страны. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

«Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Непосредственно новым заместителем главы российского внешнеполитического ведомства стал директор департамента международных организаций Александр Панкин.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Ведерников.