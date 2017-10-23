Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Госдума России намерена запретить «Сатанинскую церковь РФ»
Политика
Путин уволил Мешкова с поста заместителя главы МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин уволил Мешкова с поста заместителя главы МИД РФ

    13:56  23 Октября 2017
    802

    Путин уволил Мешкова с поста заместителя главы МИД РФ

    Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение освободить Алексея Мешкова от должности заместителя министра иностранных дел страны. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

    «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

    Непосредственно новым заместителем главы российского внешнеполитического ведомства стал директор департамента международных организаций Александр Панкин.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Ведерников.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        65
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3179
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        730
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        874