Эта комедия уже всем надоела: эксперты оценили новую идею Киева о закупке газа в РФ

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На Украине назвали условия возобновления закупок газа в России. Если «Газпром» согласится перенести точку учета транзита голубого топлива с западной на восточную границу Украины, то киевское руководство может снова начать покупать газ непосредственно у российского поставщика. Об этом сегодня заявил украинский вице-премьер Владимир Кистион.

Напомним, что Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года. Федеральное агентство новостей решило разобраться, насколько реально, что в ближайшие годы Украина может вновь начать покупать российский газ в России.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает поставленное Киевом условие трудновыполнимым. Перенос точки учета транзита на украино-российскую границу де-факто будет означать, что «Газпром» должен будет продавать газ европейским клиентам еще до того, как тот попадет на Украину. Такая схема была бы крайне выгодна для Украины, но вряд ли она устроит кого-то в РФ и ЕС.

«Это означает одну простую вещь: они в Киеве хотят, чтобы европейские компании закупали газ на границе Украины и России. После этого европейцы вынуждены будут вести переговоры о транзите голубого топлива уже не с российской, а с украинской стороной. Иными словами, Украина во всей этой истории с транзитом газа как бы хочет оказаться на европейской стороне, а не между ЕС и Россией. Это их давняя мечта в Киеве, но еще непонятно, как к этому отнесется «Газпром». Все же в случае переноса точки учета транзита с западной на восточную границу Украины ему придется заново договариваться со всеми своими европейскими клиентами о ценах и т.д. Европейские компании — покупатели газа также вряд ли однозначно положительно отнесутся к этой идеи. Они привыкли покупать газ на западной границе Украины и знают, во что им это обходится. Киев хочет, чтобы европейцы договаривались о стоимости транзита с ним, а это может существенно повлиять на расчет цены на газ», — заявил экономист в беседе с корреспондентом ФАН.

Другой собеседник нашего агентства — президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко — оценивает ситуацию несколько по-иному. По его мнению, наиболее важным во всей этой истории являются не условия, озвученные Кистионом, а тот сигнал, который он посылает. Публично украинские политики утверждают, что газ дешевле покупать не у «Газпрома», а по реверсу в Европе. Тем не менее в реальности они прекрасно понимают, что это не так.