ПФР посоветовал россиянам секретный способ увеличения пенсии

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Москва, 23 октября. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что на сегодняшний день граждане России могут дополнительно увеличить размер пенсионной выплаты, если обратятся за ее назначением позже того срока, когда это право у них появится.

По информации ПФР, абсолютно у каждого российского пенсионера есть шанс за счет более позднего выхода на пенсию дополнительно увеличить свою страховую пенсию благодаря так называемым премиальным коэффициентам, передает РИА Новости.

«Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней», — рассказали в фонде.

В фонде уточнили, что в том случае, если человек обратится за назначением пенсии через 5 лет после появления права на нее, установленная выплата увеличится на 36%, а страховая пенсия повысится на 45%.

Напомним, ранее газета «Ведомости» сообщала, что в министерстве труда РФ якобы изучают возможность увеличения минимального трудового стажа, требующегося для назначения пенсии по старости.