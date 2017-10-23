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Путин отметил значение Международной выставки «Химия-2017»
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    Путин отметил значение Международной выставки «Химия-2017»

    16:00  23 Октября 2017
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    Путин отметил значение Международной выставки «Химия-2017»

    Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации заявил, что 20-я Международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2017» заслуженно считается одним из крупнейших и авторитетных международных форумов. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента, направленной участникам мероприятия. Телеграмма была опубликована на сайте президента РФ.

    Как отметил российский лидер, формат «Химии-2017» содействует плодотворному обмену опытом и решению ключевых профессиональных проблем. По словам Путина, экспозиция российских стартап-проектов в области химии и химических технологий, которая была представлена в 2017 году, поспособствует определению перспектив отрасли и ее динамичного развития.

    Глава государства также пожелал всем участникам Форума удачной работы.

    Напомним, ранее Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили с 90-летним юбилеем работников одного из ведущих предприятий оборонного комплекса страны тульское АО «КБП». 

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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