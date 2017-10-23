Политолог рассказал о возможных последствиях референдумов в Италии

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Милан, 23 октября. Большинство жителей итальянских провинций Венето и Ломбардия проголосовали за расширение независимости регионов от Рима. Об этом свидетельствуют данные референдумов, которые состоялись в Венето и Ломбардии в минувшее воскресенье.

По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, проведенный в Италии плебисцит может иметь весьма серьезные политические последствия, которые трудно предугадать на данном этапе. Речь может идти как о расширении независимости регионов, так и об их выходе из состава Италии. Однако, как бы то ни было, сам факт проведения подобных референдумов уже является тревожным звонком для Европы.

«Это очередной звонок, который хоронит современное представление о государстве, делает его анахронизмом в Европе», — рассказал политолог в эфире радиостанции Sputnik.

Напомним, что по итогам референдумов, около 98% жителей Венето, участвовавших в голосовании, поддержали расширение автономии. В Ломбардии за укрепление независимости проголосовали 95% жителей.