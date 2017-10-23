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Политика
Политолог рассказал о возможных последствиях референдумов в Италии
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    Политолог рассказал о возможных последствиях референдумов в Италии

    14:02  23 Октября 2017
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    Политолог рассказал о возможных последствиях референдумов в Италии

    Милан, 23 октября. Большинство жителей итальянских провинций Венето и Ломбардия проголосовали за расширение независимости регионов от Рима. Об этом свидетельствуют данные референдумов, которые состоялись в Венето и Ломбардии в минувшее воскресенье.

    Политолог рассказал о возможных последствиях референдумов в Италии

    По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, проведенный в Италии плебисцит может иметь весьма серьезные политические последствия, которые трудно предугадать на данном этапе. Речь может идти как о расширении независимости регионов, так и об их выходе из состава Италии. Однако, как бы то ни было, сам факт проведения подобных референдумов уже является тревожным звонком для Европы.

    «Это очередной звонок, который хоронит современное представление о государстве, делает его анахронизмом в Европе», — рассказал политолог в эфире радиостанции Sputnik.

    Напомним, что по итогам референдумов, около 98% жителей Венето, участвовавших в голосовании, поддержали расширение автономии. В Ломбардии за укрепление независимости проголосовали 95% жителей. 

    Автор: Геннадий Плющев
    #италия #референдум #эксперт #голосование #независимость #венето #ломбардия
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