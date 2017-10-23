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Политика
Песков отреагировал на обвинения о вмешательстве России в дела ЮАР
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    Песков отреагировал на обвинения о вмешательстве России в дела ЮАР

    14:28  23 Октября 2017
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    песков юар

    Москва, 23 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения о вмешательстве Москвы во внутренние дела ЮАР не имеют ничего общего с реальностью. Это очередное проявление русофобии, подчеркнул он.

    «Как очередное проявление такой оголтелой русофобии, не имеющей ничего общего с реальностью», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле комментируют информацию о якобы прошедшем визите в стране российской делегации перед назначениями в правительстве ЮАР.

    Ранее в южноафриканских СМИ сообщили, что глава ЮАР Джейкоб Зума якобы провел перестановки в кабмине по указу Москвы. По слухам, делегация из России провела встречу с Зумой как раз перед началом перестановок.

     

    Автор: Алексей Громов
    #песков #юар
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