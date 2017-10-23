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Политика
Песков о референдумах в Испании и Италии: РФ заинтересована, чтобы ЕС был единым
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    Песков о референдумах в Испании и Италии: РФ заинтересована, чтобы ЕС был единым

    13:26  23 Октября 2017
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    Песков о референдумах в Испании и Италии: РФ заинтересована, чтобы ЕС был единым

    Москва, 23 октября. Референдумы в итальянских областях Венето и Ломбардия являются внутренними делами государства, российская сторона заинтересована в том, чтобы Европейский союз был единым и предсказуемым партнером. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 

    Песков подчеркнул, что в Кремле заинтересованы в том, чтобы «Европейский союз был единым, сильным и предсказуемо дружественно настроенным партнером».

    Песков о референдумах в Испании и Италии: РФ заинтересована, чтобы ЕС был единым

    Что касается прошедшего референдума, представитель Кремля отметил, что это является внутренним делом Италии.

    «Россия не имеет каких-либо намерений вмешиваться во внутренние дела стран, с которыми у нас очень добрые и продвинутые отношения», — решительно подчеркнул пресс-секретарь главы Российской Федерации. 

    Напомним, 21 октября стало известно, что испанские власти намерены провести досрочные выборы в Каталонии.

    Автор: Дана Балан
    #россия #евросоюз #песков #кремль #италия #ес #референдум
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