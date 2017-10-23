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Политика
Это вам не Каталония: политолог оценил референдум об автономии в Венето и Ломбардии
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    Это вам не Каталония: политолог оценил референдум об автономии в Венето и Ломбардии

    13:51  23 Октября 2017  /обновлено: 14:15  23 Октября 2017
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    Ситуация в Венето и Ломбардии принципиально отличается от Каталонии — политолог

    Жители двух северных провинций Италии — Венето (Венеции) и Ломбардии — на состоявшихся в воскресенье неофициальных референдумах проголосовали за автономию регионов. В Венето (центром провинции является знаменитая Венеция) за расширение автономии проголосовали 98% пришедших на избирательные участки граждан, в Ломбардии «за» высказались 95,38% участников референдума. На основании решения избирателей местные власти намерены начать переговоры с Римом о расширении прав этих автономий, в первую очередь в сфере налогообложения: богатые провинции считают, что отдают центру больше налоговых отчислений, чем получают обратно в виде дотаций. Прокомментировать результаты референдумов на севере Италии Федеральное агентство новостей попросило декана Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна.

    «В этих регионах традиционно очень сильны такого рода настроения, — отметил Генри Сарданян в беседе с корреспондентом ФАН. — Население и местные власти там традиционно выступают за федерализацию, за автономию, за предоставление этим регионам больших полномочий. Дело в том, что Венето и Ломбардия дают до трети общенационального дохода страны. То есть это наиболее развитые регионы Италии, и не новость, что налоговые режимы, которые там сейчас существуют, традиционно не устраивают местную власть. Дело в том, что, когда Италия только образовывалась как единое государство, там изначально существовали диспропорции между регионами в социально-экономическом развитии. И в данном случае мы говорим именно о социально-экономической повестке дня, а не о политической, этнической или национальной, в отличие, скажем, от Каталонии в Испании, где подоплека, помимо экономической, имеет в своей основе еще и национальный фактор».

    По словам эксперта, даже в Венето и Ломбардии после референдума вопрос об отделении этих провинций от Италии на повестке дня не стоит.

    Вопрос об отделении провинций от Италии на повестке дня не стоит

    «Думаю, референдум решили провести с прицелом на парламентские выборы, которые в Италии должны состояться весной. Результаты этого плебисцита просто добавят популярности правоцентристским силам, которые сейчас как раз идут на выборы под лозунгами децентрализации власти, большей федерализации и т.д. Это выгодно в первую очередь Берлускони (экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони — прим. ФАН) и коалиции, которую он возглавляет. Благодаря этому референдуму преимущества в первую очередь сейчас получат правоцентристы, но я не могу сказать, что это может привести к какому-то «сепаратизму», отделению этих регионов, сецессии (выходу из состава государства — прим.) и т.д.».

    По словам эксперта, несмотря на обещания организаторов референдума немедленно начать переговоры с Римом о расширении автономии, скорее всего, реально свои требования они смогут озвучить только после парламентских выборов.

    Губернатор Венето Лука Дзайя

    «Думаю, до весны эти вопросы будут просто обсуждаться в публичном пространстве, а весной — после выборов — уже будут предметные обсуждения с правительством в Риме», — отметил Генри Сарданян.

    Ранее губернатор Венето Лука Дзайя рассказал журналистам, что в его провинции в референдуме приняли участие более двух миллионов человек, сообщает «Газета.ру». «Это победа всех жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, желающих быть хозяевами в своем доме», — заявил Дзайя, пообещав немедленно начать работу с центральным правительством по вопросу выдвинутых венецианцами требований.

    Автор: Анна Кириллова
    #италия #венеция #венето #ломбардия #сарданян
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