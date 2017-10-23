Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии

В Избранное

Москва, 23 октября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Алеппо.

Военное ведомство РФ сообщает, что за минувшие сутки российские военнослужащие доставили партию гуманитарного груза в крупнейший город Сирийской арабской республики Алеппо. Отмечается, что за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирию доставлено более 2254 тонн гуманитарной помощи. За сутки медицинская помощь оказана 187 жителям.

Военное ведомство подчеркивает, что в течение суток к режиму прекращения огня присоединились населенные пункты Эш-Шир провинции Хама и Альбане провинции Идлиб. В данный момент количество поселений, подписавших соглашение о перемирии, составляет 2258.