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Весь мир
Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии
Весь мир
Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии
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    Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии

    13:08  23 Октября 2017
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    Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии

    Москва, 23 октября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Алеппо.

    Военное ведомство РФ сообщает, что за минувшие сутки российские военнослужащие доставили партию гуманитарного груза в крупнейший город Сирийской арабской республики Алеппо. Отмечается, что за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирию доставлено более 2254 тонн гуманитарной помощи. За сутки медицинская помощь оказана 187 жителям.

    Военное ведомство подчеркивает, что в течение суток к режиму прекращения огня присоединились населенные пункты Эш-Шир провинции Хама и Альбане провинции Идлиб. В данный момент количество поселений, подписавших соглашение о перемирии, составляет 2258.

    Алеппо: российские военные доставили гуманитарный груз жителям крупнейшего города Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #хама
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