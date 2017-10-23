«Казус Мединского» вынудил профессора ВШЭ покинуть экспертный совет ВАК

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Москва, 23 октября. Член совета Высшей аттестационной комиссии России, доктор исторических наук Олег Будницкий заявил о том, что прекращает сотрудничество с ВАК после так называемого «казуса Мединского». При этом он не стал связывать запланированную ротацию совета ВАК с претензиями к диссертации министра культуры, подчеркнув, что ротация ВАК проводится регулярно.

Ранее стало известно, что ротация ждет экспертный совет ВАК, который порекомендовал лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского.

«Мне ничего не известно о ротации, — рассказал Будницкий РИА Новости. — Периодически она проводится, но когда и в каких масштабах намечена ротация нынешнего Экспертного совета, я не знаю».

Свой уход из совета ВАК Будницкий попросил не связывать с деятельностью самого совета.

«Могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе. Не считаю, однако, возможным сотрудничать с ВАК после «казуса Мединского», — объяснил историк.

Ранее Ura.ru сообщило о том, что «Клуб 1 июля» обратился в РАН с предложение провести ротацию Высшей аттестационной комиссии и дать самостоятельную экспертную оценку диссертации министра культуры Владимира Мединского.