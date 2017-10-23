Песков прокомментировал возможность экспертного просмотра «Матильды» в Кремле
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Москва, 23 октября. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будет никакого экспертного просмотра фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».
По словам представителя Кремля, те сотрудники администрации президента, которые хотят увидеть новый фильм, «в частном порядке сходят и посмотрят» его.
«Те, кто не хотят, не сходят и не посмотрят», — отметил Песков.
«Экспертный просмотр фильмов не является прерогативой администрации президента и не входит в функции администрации президента», — пояснил пресс-секретарь.
Напомним, Русская православная церковь считает, что каждый житель России сам вправе решать, смотреть фильм «Матильда» или нет.