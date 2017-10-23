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Россия
Песков прокомментировал возможность экспертного просмотра «Матильды» в Кремле
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    Песков прокомментировал возможность экспертного просмотра «Матильды» в Кремле

    13:23  23 Октября 2017
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    Песков прокомментировал возможность экспертного просмотра «Матильды» в Кремле

    Москва, 23 октября. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будет никакого экспертного просмотра фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». 

    По словам представителя Кремля, те сотрудники администрации президента, которые хотят увидеть новый фильм, «в частном порядке сходят и посмотрят» его. 

    «Те, кто не хотят, не сходят и не посмотрят», — отметил Песков.

    «Экспертный просмотр фильмов не является прерогативой администрации президента и не входит в функции администрации президента», — пояснил пресс-секретарь.

    Напомним, Русская православная церковь считает, что каждый житель России сам вправе решать, смотреть фильм «Матильда» или нет.

    Автор: Тимур Румянцев
    #песков #кремль #матильда
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