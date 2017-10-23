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Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко
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    Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

    13:13  23 Октября 2017
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    Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

    Москва, 23 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о возможной отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко являются не более, чем «русской народной забавой».

    «Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — заявил Песков, отвечая журналистам на вопрос о возможном уходе Полтавченко после выборов 2018 года.

    Ранее сообщалось, что пресс-секретарь губернатора Петербурга прокомментировал слухи о его отставке.

    Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд губернаторов, последним из которых стал глава Псковской области.

    Автор: Алексей Громов
    #песков #полтавченко #выборы-2018
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