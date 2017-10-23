Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

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Москва, 23 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о возможной отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко являются не более, чем «русской народной забавой».

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — заявил Песков, отвечая журналистам на вопрос о возможном уходе Полтавченко после выборов 2018 года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь губернатора Петербурга прокомментировал слухи о его отставке.

Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд губернаторов, последним из которых стал глава Псковской области.