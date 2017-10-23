Песков: Никаких решений по реформе избирательной системы не принималось
Москва, 23 октября. Конкретных решений по реформе избирательной системы РФ пока не принято, однако дискуссии на этот счет ведутся постоянно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественным образом ведется много дискуссий относительно дальнейшего развития и совершенствования электоральной системы. Однако в прикладном плане каких-либо обсуждений не ведется, и тем более каких-либо решений не принималось», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Напомним, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила скорректировать муниципальный фильтр и таким образом очистить списки кандидатов на выборах от «политического мусора», который не должен препятствовать реальным кандидатам.