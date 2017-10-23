Песков: Никаких решений по реформе избирательной системы не принималось

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Москва, 23 октября. Конкретных решений по реформе избирательной системы РФ пока не принято, однако дискуссии на этот счет ведутся постоянно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественным образом ведется много дискуссий относительно дальнейшего развития и совершенствования электоральной системы. Однако в прикладном плане каких-либо обсуждений не ведется, и тем более каких-либо решений не принималось», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила скорректировать муниципальный фильтр и таким образом очистить списки кандидатов на выборах от «политического мусора», который не должен препятствовать реальным кандидатам.