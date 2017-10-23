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Путин планирует участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме — Песков
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    Путин планирует участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме — Песков

    14:00  23 Октября 2017
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    Путин планирует участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме — Песков

    Москва, 23 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин намерен посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС, однако в столицу этого государства он не поедет. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    По словам официального представителя Кремля, в настоящее время прорабатывается возможность участия Путина в саммите АТЭС.

    «Когда эта подготовка будет уже финализирована, мы сделаем соответствующее заявление», — подчеркнул Песков. 

    Путин планирует участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме — Песков

    Он также отметил, что российский президент на собирается посещать Ханой, а двусторонние контакты состоятся на полях саммита в том городе, где запланировано мероприятие.

    Напомним, саммит АТЭС пройдет в Дананге, расположенном в центральной части Вьетнама, 10-11 ноября.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #вьетнам #атэс
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