Путин планирует участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме — Песков

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Москва, 23 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин намерен посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС, однако в столицу этого государства он не поедет. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время прорабатывается возможность участия Путина в саммите АТЭС.

«Когда эта подготовка будет уже финализирована, мы сделаем соответствующее заявление», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что российский президент на собирается посещать Ханой, а двусторонние контакты состоятся на полях саммита в том городе, где запланировано мероприятие.

Напомним, саммит АТЭС пройдет в Дананге, расположенном в центральной части Вьетнама, 10-11 ноября.