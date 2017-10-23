Нетерпеливый пес Макрона опозорил президента на встрече в Елисейском дворце

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Париж, 23 октября. Собака президента Франции Эммануэля Макрона справила нужду прямо во время встречи политика с государственными секретарями.

В ходе беседы, проходящей в Елисейском дворце, пес по кличке Немо подошел к камину и пописал. Присутствующие в комнате Макрон и секретари рассмеялись. Госсекретарь Жюьен Денорманди спросил, часто ли Немо так делает. На что Макрон ответил, что для его собаки это вполне нормальное поведение.

Напомним, что собаку по кличке Немо Макрон и его жена взяли из приюта для бездомных животных. Немо представляет собой семь лабрадора и грифона. Кличку собаке дали в честь героя романа Жюля Верна, сообщает Ura.Ru.