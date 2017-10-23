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Общество
Нетерпеливый пес Макрона опозорил президента на встрече в Елисейском дворце
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    Нетерпеливый пес Макрона опозорил президента на встрече в Елисейском дворце

    13:35  23 Октября 2017
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    Собака Макрона справила нужду во время переговоров в Елисейском дворце

    Париж, 23 октября. Собака президента Франции Эммануэля Макрона справила нужду прямо во время встречи политика с государственными секретарями.

    В ходе беседы, проходящей в Елисейском дворце, пес по кличке Немо подошел к камину и пописал. Присутствующие в комнате Макрон и секретари рассмеялись. Госсекретарь Жюьен Денорманди спросил, часто ли Немо так делает. На что Макрон ответил, что для его собаки это вполне нормальное поведение.

    Собака Макрона справила нужду во время переговоров в Елисейском дворце

    Напомним, что собаку по кличке Немо Макрон и его жена взяли из приюта для бездомных животных. Немо представляет собой семь лабрадора и грифона. Кличку собаке дали в честь героя романа Жюля Верна, сообщает Ura.Ru.

    Автор: Алексей Громов
    #макрон #собака
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