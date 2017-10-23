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Происшествия
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Политика
Эксперт рассказал, каким будет «мгновенный ответ» Путина на ракеты США в Европе
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    Эксперт рассказал, каким будет «мгновенный ответ» Путина на ракеты США в Европе

    14:09  23 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, каким будет «мгновенный ответ» Путина на ракеты США в Европе

    Москва, 23 октября. В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин обещал Вашингтону «мгновенную и зеркальную» реакцию на выход из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Размещение российских «Искандеров» в Калининградской области и на западных границах России даст понять Европе, что Москва готова ответить на угрозу изменения стратегического баланса в мире.

    «Если американцы пойдут по этому пути, то мы тоже пойдем по тому же пути. Разместим свои ракеты средней и малой дальности с ядерными боевыми частями в европейской части страны, — заявил военный эксперт Юрий Кнутов. — Да, они не будут угрожать непосредственно США, но Европа может очень пострадать. И европейцы должны понимать, с чем они играют, и на что идут».

    Эксперт рассказал, каким будет «мгновенный ответ» Путина на ракеты США в Европе

    Как отметил эксперт в беседе с газетой «Свободная пресса», в настоящее время Вашингтон ведет «зондаж» своих возможностей по изменению стратегического баланса на западных границах России — при этом за любой срыв в международной обстановке ответит в первую очередь Европа, где размещена передовая линия американских ракетных систем — ударные ракеты и силы ПРО — а не сама Америка.

    «Поэтому, я читаю, очень своевременными высказывания Путина о «зеркальном ответе». Найдем возможности, найдем средства для того, чтобы паритет сохранить», — уверен Кнутов.

    Эксперт рассказал, каким будет «мгновенный ответ» Путина на ракеты США в Европе 

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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