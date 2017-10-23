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Алеппо: Минобороны РФ сообщает о двух случаях нарушения перемирия в провинции
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщает о двух случаях нарушения перемирия в провинции

    12:45  23 Октября 2017
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    Алеппо: Минобороны РФ сообщает о двух случаях нарушения перемирия в провинции

    Москва, 23 октября. Министерство обороны России зафиксировало десять случаев нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали десять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Хама (1), Латакия (1), Хомс (2), Алеппо (2) и Дамаск. Анкара сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск и Идлиб.

    В целом мониторинговые группы расценивают ситуацию в зонах деэскалации конфликта как стабильную. Большинство случаев нарушения режима прекращения боевых действий происходили в районах, подконтрольных террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (запрещены в России).

    Алеппо: Минобороны РФ сообщает о двух случаях нарушения перемирия в провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #перемирие #стрельба
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