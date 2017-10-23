Российский С-400 вытесняет Patriot с рынка вооружений

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Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» вызвали серьезную обеспокоенность американских СМИ. Военных аналитиков огорчает тот факт, что интерес к российским ракетным комплексам проявляют страны Ближнего Востока. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснял, почему С-400 вытесняют знаменитые американские Patriot с рынка вооружений.

Как отмечают журналисты американского издания The National Interest, комплексы С-400 «Триумф» являются настолько эффективными ракетными установками, что меняют «правила игры» в ближневосточном регионе. Показательным здесь является тот факт, что такие страны как Турция и Саудовская Аравия изъявили желание закупить установки.

Американский Patriot

MIM-104 Patriot — американский противоракетный комплекс, который производит группа американских компаний во главе с «Рейтеон». Установка создавалась в 1963 году для замены ЗРК MIM-14 Nike-Hercules и MIM-23 Hawk в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

Принцип действия «Патриота» заключается в том, что радар обнаружения целей с углом обзора 90 градусов устанавливается в направлении вероятного появления воздушных объектов противника. В свою очередь его радиолокационная станция осуществляет поиск, обнаружение и опознавание целей. Когда воздушный объект противника приближается к рубежу перехвата, система определяет точки его перехвата и запускает ракету.

Выпущенный снаряд сопровождается радаром наведения, который подсвечивает цель головке самонаведения. MIM-104 оснащен осколочно-фугасным боевым блоком и весит 90 килограммов. Как заявляют разработчики системы, Patriot способен перехватывать и уничтожать цели, летящие со скоростью до 2500 километров в час, на дистанциях до 100 километров и на высоте до 25 километров. При этом время его реакции составляет 15 секунд. Американская система способна одновременно вести и обстреливать до восьми целей, производя пуски ракет каждые три секунды.

Российский «Триумф»

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В отличие от своего американского «коллеги», у которого пусковая установка наклонного типа, ракеты «Триумфа» взлетают ровно вверх, обеспечивая обстрел целей по всем направлениям в 360 градусов.

При этом главная особенность С-400 заключается в том, что российский ЗРК может запускать разные ракеты-перехватчики, которые способны действовать в радиусе 400, 250, 120 и даже 40 километров. Венцом инженерной мысли здесь является ракета 9M96E2, которая развивает скорость приблизительно в 5 тысяч метров в секунду или 18 500 километров в час. Она же может сбить цель в пяти метрах над землей.

Еще одной отличительной способностью С-400 стал радар, способный «высвечивать» так называемые самолеты-невидимки, использующие технологию «Стелс». «Триумф» также способен поражать вражеские самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения — прим. ред.).

Именно все эти характеристики дают руководителям многих ближневосточных стран стимул к покупке именно российских зенитно-ракетных комплексов. Тот же The National Interest признает, что Российская Федерация совершила технологический прорыв, что позволило ей также совершить настоящий рывок в сфере продаж высокотехнологичного вооружения.

«Россия демонстрирует прорыв и в технологическом плане. США не могут предоставить конкурента системе С-400 и не желают видеть, что эти системы распространяются. И уже слишком поздно что-то предпринимать», — резюмируют авторы американского информационного издания.

Напомним, в начале октября стало известно, что Российская Федерация и Саудовская Аравия достигли соглашения о поставках зенитных ракетных систем С-400. Подобные переговоры проводятся и с Анкарой, которая также изъявила желание закупить «Триумфы» у Москвы. Кроме того, не так давно несколько полков С-400 были переданы Китаю.