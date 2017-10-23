Каррера согласен с позицией Путина по легионерам: С ужесточением лимита молодежь сможет себя проявить 

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Москва, 23 октября. Главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможные изменения в российском футболе, связанные с ужесточением лимита на легионеров.

Напомним, со следующего сезона лимит на легионеров, скорее всего, существенно ужесточится. Согласно предварительным данным, в заявке на сезон будет не больше 10 легионеров.

По словам итальянского специалиста, тренерам будет сложно мириться с новыми условиями и правилами. Каррера также считает, что необходимо делать ставку на молодежь, передает RT.

«Но делать ставку на молодых ребят, пытаться ограничивать количество иностранных игроков и стремиться к тому, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были классными игроками — мне кажется, это верное решение», — отметил специалист.

По словам тренера, это должно пойти на пользу сборной России.

«С ужесточением лимита у перспективной российской молодежи появится больше возможностей и шансов проявить себя», — добавил Каррера, отвечая на вопрос о беспокойстве главы РФ Владимира Путина о российской сборной.

Напомним, в начале этого месяца Путин в ответ на слова гендиректора «Зенита» Сергея Фурсенко, назвавшего футбол истинно русской игрой, отметил наличие огромного числа легионеров в составе сине-бело-голубых. В игре против «Реала Сосьедад» в рамках группового этапа Лиги Европы в стартовом составе петербуржцев вышли только три российских футболиста.