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Каррера согласен с позицией Путина по легионерам: С ужесточением лимита молодежь сможет себя проявить
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    Каррера согласен с позицией Путина по легионерам: С ужесточением лимита молодежь сможет себя проявить

    13:07  23 Октября 2017
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    Каррера согласен с позицией Путина по легионерам: С ужесточением лимита молодежь сможет себя проявить

    Москва, 23 октября. Главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможные изменения в российском футболе, связанные с ужесточением лимита на легионеров.

    Напомним, со следующего сезона лимит на легионеров, скорее всего, существенно ужесточится. Согласно предварительным данным, в заявке на сезон будет не больше 10 легионеров.

    По словам итальянского специалиста, тренерам будет сложно мириться с новыми условиями и правилами. Каррера также считает, что необходимо делать ставку на молодежь, передает RT.

    Каррера согласен с позицией Путина по легионерам: С ужесточением лимита молодежь сможет себя проявить

    «Но делать ставку на молодых ребят, пытаться ограничивать количество иностранных игроков и стремиться к тому, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были классными игроками — мне кажется, это верное решение», — отметил специалист. 

    По словам тренера, это должно пойти на пользу сборной России.

    «С ужесточением лимита у перспективной российской молодежи появится больше возможностей и шансов проявить себя», — добавил Каррера, отвечая на вопрос о беспокойстве главы РФ Владимира Путина о российской сборной.

    Напомним, в начале этого месяца Путин в ответ на слова гендиректора «Зенита» Сергея Фурсенко, назвавшего футбол истинно русской игрой, отметил наличие огромного числа легионеров в составе сине-бело-голубых. В игре против «Реала Сосьедад» в рамках группового этапа Лиги Европы в стартовом составе петербуржцев вышли только три российских футболиста. 

    Каррера согласен с позицией Путина по легионерам: С ужесточением лимита молодежь сможет себя проявить 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #путин #россия #спартак #каррера #легионеры
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