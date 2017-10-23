Пресс-секретарь Полтавченко прокомментировал сообщения о сроках его отставки

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Санкт-Петербург, 23 октября. Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает о скорой отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Отмечается, что Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента, которые пройдут весной 2018 года.

В ответ на публикации СМИ пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов опубликовал у себя в Twitter фотографию с двумя уточками, намекая на «правдивость» этих новостей. Кибитов также отказался официально комментировать новости об уходе Полтавченко, заявив, что «не обсуждает слухи».

Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала Дождь.) pic.twitter.com/T9NhxaGC0b — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) October 23, 2017

По словам Кибитова, источник, на который ссылаются СМИ, не обладает достоверной информацией.

Источник близкий к источнику который близок к Москве,сообщает что последний не обладает достоверной информацией) это все что можно сказать)) — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) October 23, 2017

Напомним, что в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении ряда губернаторов, среди которых главы Самарской, Нижегородской, Орловской, Ивановской областей.