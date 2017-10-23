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Пресс-секретарь Полтавченко прокомментировал сообщения о сроках его отставки
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    Пресс-секретарь Полтавченко прокомментировал сообщения о сроках его отставки

    12:53  23 Октября 2017
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    Пресс-секретарь Полтавченко прокомментировал сообщения о сроках его отставки

    Санкт-Петербург, 23 октября. Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает о скорой отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Отмечается, что Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента, которые пройдут весной 2018 года.

    В ответ на публикации СМИ пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов опубликовал у себя в Twitter фотографию с двумя уточками, намекая на «правдивость» этих новостей. Кибитов также отказался официально комментировать новости об уходе Полтавченко, заявив, что «не обсуждает слухи».

    По словам Кибитова, источник, на который ссылаются СМИ, не обладает достоверной информацией.

    Напомним, что в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении ряда губернаторов, среди которых главы Самарской, Нижегородской, Орловской, Ивановской областей.

    Автор: Алексей Громов
    #отставка #сми #полтавченко
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