Сирия сегодня: создание конгресса народов САР в Хмеймиме, бои ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» в Хаме

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Сирия, 23 октября. В Дамаске поддержали инициативу создания конгресса народов Сирии; «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают тяжелые вооружения на северо-восток провинции Хама для разгрома группировки ИГИЛ1; за две недели оккупации Эль-Карьятейна боевики ИГИЛ1 устроили геноцид местного населения. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Создание конгресса народов Сирии

Официальный Дамаск приветствует создание конгресса народов Сирии в Хмеймиме, сообщил глава министерства информации Сирийской Арабской Республики Рамиз Тарджаман. Предполагается, что в конгрессе будут участвовать все этнические и религиозные группы, проживающие на территории Сирии, а также представители правительства и оппозиционных групп.

По мнению главы Мининформации Сирии, этот диалог должен войти в череду примирений и урегулирований, и не важно, состоится ли он в рамках женевского или астанинского форматов, или на новой площадке.

«Любое усилие в этих рамках и в соответствии с национальными принципами не возбраняется», — добавил Тарджаман в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что официальный Дамаск придает вопросу перемирий и примирения особое значение, однако предпочтительно, чтобы любой диалог проходил на территории Сирии.

Ранее о создании конгресса в русле процесса национального примирения ранее заявлял президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, данный процесс может стать очень важным шагом на пути политического урегулирования сирийского конфликта. Кроме того, станет возможной подготовка документа новой Конституции САР. На данный момент инициатива обсуждается сторонами и четких сроков создания конгресса пока не сообщается.

Бои ИГИЛ и «Аль-Каиды»1 в Хаме

В Сети появились видеоматериалы, на которых зафиксированы бои между боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и экстремистами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) на северо-востоке провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Видеозаписи были распространены медиакрылом «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечается, что террористическая фракция перевозит и размещает тяжелое вооружение, которое предназначено для атаки по группе боевиков ИГИЛ, создавшей лагерь на севере трассы М-42.

Геноцид ИГИЛ в Эль-Карьятейне

Боевики ИГ, выбитые из Эль-Карьятейна военнослужащими армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ, за две недели оккупации населенного пункта убили порядка 45 мирных жителей, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По имеющимся данным, число погибших продолжает расти, поскольку правительственные войска продолжают находить тела жертв террористической группировки на территории города и за его пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.