«Захват Прибалтики»: размещение ПРО США «в ответ» на «Искандеры» объяснил эксперт 

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Москва, 23 октября. Американская сторона в очередной раз обвинила Россию в нарушении положений Договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Поводом для этого стали российские ракетные комплексы «Искандер-М», размещенные в Калининградской области в ответ на появление комплексов ПРО США в Польше.

При этом эксперты вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок предложили США разместить в Польше ракетные системы двойного назначения, способные запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Вашингтон понимает, что не подпадающие под положения договора РСМД «Искандеры» способны поменять стратегическую ситуацию в восточной Европе — радиус действия этих ракет, способных нести ядерные боеголовки, охватывает почти всю Прибалтику и Польшу. Под удар «Искандеров» попадают и американские комплексы ПРО — которые сами по себе, как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, способны нести не только противоракетные, но и ядерные заряды, а их размещение в Польше является прямым нарушением договора РСМД и попыткой подставить Польшу под российский удар.

«Это грозное вооружение. Оно позволяет производить пуск ракет класса «земля-воздух» — то есть стрелять по самолетам. Из этих же установок, если они в морском исполнении, можно стрелять «корабль-поверхность» — то есть по суше крылатыми ракетами. И можно их же использовать в системе противоракетной обороны AEGIS».

При этом теоретический «захват Прибалтики Россией» является не более чем предлогом, который позволяет американцам добиться серьезного перевеса в области стратегических ядерных вооружений — «в таком случае подлетное время американских ракет до территории нашей страны будет составлять 10−15 минут», отмечает эксперт. При этом от российского ответного удара в первую очередь пострадает Европа, в то время как до США может долететь лишь часть наших боеголовок.