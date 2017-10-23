Украина получила седьмую партию африканского угля
Киев, 23 октября. Седьмой южноафриканский балкер с 75 тыс. тонн антрацита прибыл на Украину.
«Порт Южный принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК», — сообщила пресс-служба ТЭС «ДТЭК Энерго».
Согласно приведенным данным, антрацит будет направлен на Криворожскую и Приднепровскую ТЭС для пополнения складских запасов на отопительный сезон, что поддержит стабильность энергосистемы Украины.
В сообщении компании отмечается, что в настоящее время угольные запасы на данных ТЭС составляют 83 и 38 тыс. тонн соответственно.
На Украину поставлено уже 450 тыс. тонн антрацита из ЮАР, сообщил коммерческий директор «ДТЭК Энерго» Виталий Бутенко, передает RT.
Напомним, в сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин предложил южноафриканскому коллеге Джейкобу Зуме обсудить проблему не прекращающегося снижения товарооборота между Россией и ЮАР.