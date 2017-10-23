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Украина получила седьмую партию африканского угля
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    Украина получила седьмую партию африканского угля

    12:47  23 Октября 2017
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    Украина получила седьмую партию африканского угля

    Киев, 23 октября. Седьмой южноафриканский балкер с 75 тыс. тонн антрацита прибыл на Украину.

    «Порт Южный принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК», — сообщила пресс-служба ТЭС «ДТЭК Энерго». 

    Согласно приведенным данным, антрацит будет направлен на Криворожскую и Приднепровскую ТЭС для пополнения складских запасов на отопительный сезон, что поддержит стабильность энергосистемы Украины.

    В сообщении компании отмечается, что в настоящее время угольные запасы на данных ТЭС составляют 83 и 38 тыс. тонн соответственно.

    На Украину поставлено уже 450 тыс. тонн антрацита из ЮАР, сообщил коммерческий директор «ДТЭК Энерго» Виталий Бутенко, передает RT.

    Напомним, в сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин предложил южноафриканскому коллеге Джейкобу Зуме обсудить проблему не прекращающегося снижения товарооборота между Россией и ЮАР.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #уголь #юар
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