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РПЦ: Зритель должен решить сам, смотреть «Матильду» или нет
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    РПЦ: Зритель должен решить сам, смотреть «Матильду» или нет

    12:54  23 Октября 2017
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    РПЦ: Зритель должен решить сам, смотреть «Матильду» или нет

    Москва, 23 октября. Русская православная церковь считает, что каждый житель России сам вправе решать, смотреть фильм «Матильда» или нет. В то же время в РПЦ напоминают, что форма преподнесения некоторых фактов из жизни Николая II в картине является неуважением к памяти царской семьи.

    «Художественные приемы картины вызвали понятную обеспокоенность десятков тысяч верующих в нашей стране. Тем не менее я считаю, что, учитывая мнение своего духовника и архиереев Русской православной церкви, каждый может сам принять для себя решение о просмотре картины», — приводит RT слова зампреда Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

    Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», посвященный взаимоотношениям императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской, выйдет на экраны 26 октября. 

    Картина вызвала в России широкий общественный резонанс и недовольство ряда представителей общественности. Депутат Госдумы Натальи Поклонская направила в Прокуратуру 41 обращение о возможных нарушениях закона при создании фильма. Кроме того, ранее стало известно, что родственница Николая II попросила Владимира Путина запретить «Матильду». 

     

    Автор: Федор Веснин
    #запрет #рпц #матильда
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