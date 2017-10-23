РПЦ: Зритель должен решить сам, смотреть «Матильду» или нет

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Москва, 23 октября. Русская православная церковь считает, что каждый житель России сам вправе решать, смотреть фильм «Матильда» или нет. В то же время в РПЦ напоминают, что форма преподнесения некоторых фактов из жизни Николая II в картине является неуважением к памяти царской семьи.

«Художественные приемы картины вызвали понятную обеспокоенность десятков тысяч верующих в нашей стране. Тем не менее я считаю, что, учитывая мнение своего духовника и архиереев Русской православной церкви, каждый может сам принять для себя решение о просмотре картины», — приводит RT слова зампреда Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», посвященный взаимоотношениям императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской, выйдет на экраны 26 октября.

Картина вызвала в России широкий общественный резонанс и недовольство ряда представителей общественности. Депутат Госдумы Натальи Поклонская направила в Прокуратуру 41 обращение о возможных нарушениях закона при создании фильма. Кроме того, ранее стало известно, что родственница Николая II попросила Владимира Путина запретить «Матильду».