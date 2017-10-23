НАТО в опасности: российская субмарина-призрак и прочие ужастики лоббистов

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20 октября The Wall Street Journal опубликовала очередную статью выпускника Гарварда Джулиана Барнса — обозревателя, специализирующегося на вопросах национальной безопасности. Название у статьи достаточно пафосное. Его можно перевести так: «Российская субмарина-призрак как предпосылка для участия США в смертоносной новой холодной войне».

О чем же статья? И что за призраки в ней бродят?

Подлодка-суперстар

В своей статье Барнс на примере действий в акватории Средиземного моря российской дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 Б-265 «Краснодар» старается обосновать необходимость скорейшего наращивания возможностей американского ВМФ по слежению и уничтожению иностранных (в первую очередь, разумеется, российских) подводных лодок.

8 апреля 2017 года «Краснодар» осуществил успешный запуск крылатой ракеты по надводной мишени на Балтике. Это событие наделало немало шума в Прибалтике и Скандинавских странах, одновременно напомнив многим «горячим головам» в Западной Европе, что в случае необходимости Россия может «откалибровать» не только террористов. Видимо, именно по этой причине «Краснодар» превратился стараниями командования и экспертов НАТО в настоящую телезвезду.

В мае 2017 года Б-265 в сопровождении морского буксира Балтийского флота «Виктор Конецкий» отправилась на Средиземное море. Переход осуществлялся в надводном положении. Несмотря на это, а также вопреки тому, что Б-265 являлась уже четвертой ДЭПЛ проекта 636.3 (шифр «Варшавянка»), построенной для 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ (т.е. конечная точка маршрута лодки была известна еще до ее выхода с Балтики), натовские корабли на протяжении всего перехода осуществляли пристальное слежение за субмариной. Более того, периодически этот процесс сопровождался со стороны британских, французских и американских кораблей сентенциями в духе телесериалов про хирургов: «О боже, боже, мы его теряем!..»

13 мая новая «Варшавянка» миновала Гибралтар и приступила к выполнению боевых задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Одновременно эстафета слежения за «Краснодаром» перешла к американской авианосной ударной группе, возглавляемой атомным авианосцем USS George H. W. Bush (CVN-77).

Последний, кстати, является довольно известным кораблем ВМС США. И не только по той причине, что назван он в честь 41-го президента США, имеет водоизмещение аж в 97 тыс. тонн и несет до 90 самолетов и вертолетов. Настоящая слава к авианосцу пришла в мае 2011 года во время первого боевого похода корабля в зону Персидского залива, когда на «Буше» дважды выходили из строя все его 130 гальюнов, оснащенных 423 унитазами…

Дайте денег!

Но мы отвлеклись. Пять вымпелов из состава АУГ, палубная авиация «Буша» и базирующиеся в Италии патрульные самолеты Boeing P-8 Poseidon уверенно «вели» русскую субмарину до тех пор, пока Б-265 не совершила неожиданный для американцев маневр. Т.е. не погрузилась. После чего 23 июня (в статье Барнса ошибочно указана дата 29 июня) вместе с фрегатами «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» отстрелялась «Калибрами» по объектам террористов на территории Сирии.

Факт выхода российской ДЭПЛ в квадрат, из которого был осуществлен пуск крылатых ракет, янки проморгали. После чего бросили все силы на поиски растворившейся в глубинах Средиземного моря «Варшавянки». Та обнаружилась уже у ливийского побережья спустя почти сутки после удара по террористам. Обнаружилась из-за того, что, не особо скрываясь, проводила четырехдневные учения. Однако американцам сутки суматошных поисков «Краснодара», надо полагать, запомнились надолго.

Покончив с учениями, Б-265 в надводном положении вернулась в Тартус, где 30 июня приняла участие в военно-морском параде.

Вот так или примерно так Джулиан Барнс описывает весенне-летнюю одиссею «Краснодара» со ссылкой на источники среди должностных лиц военно-морского флота США и структур НАТО.

После знакомства с подобным текстом у российского читателя закономерно возникнет чувство гордости. Ну, еще бы!.. Одна «тихая как мышь» российская «субмарина-призрак» по прозвищу «Черная дыра» поставила на уши всю Балтику, Атлантику, да еще и Средиземное море! Однако, при всем естественном желании уйти с головой в самовозвеличивание, давайте этим заниматься не будем.

Да, ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка», как и предшествующие ему «дизелюхи» проекта 877 «Палтус», действительно оказалась весьма удачным кораблем. Свидетельством этого являются не только успешные действия российских «Черных дыр» у берегов Сирии, но и высокая востребованность «Палтусов»/«Варшавянок» у иностранных заказчиков.

Но давайте относиться к публикации Барнса трезво. Вряд ли один из постоянных авторов The Wall Street Journal внезапно решил поработать пиарщиком российского ОПК. Основной посыл статьи совсем другой. «Дайте денег американскому ОПК» — вот к какой мысли подталкивает свою основную (читай — американскую) аудиторию Барнс.

Дайте денег, а то страшная русская подлодка учудит что-то еще! Смертоносная новая холодная война на пороге! Все для фронта, все для победы!

Дайте денег!..

Галактика в опасности?

Лоббирование через прессу интересов производителей военной продукции давно стало частью не только американской культуры. Но именно в США искусство подобных действий оказалось доведено до абсолюта. Барнс давно и неустанно трудится на этой ниве. Об этом свидетельствуют все его последние публикации.

Подводникам НАТО не хватает спасательных средств. В случае повреждения субмарины они будут обречены на гибель!

В Нигере погибло четыре американские солдата. Если американская армия срочно не примет на вооружение новейшие средства индивидуальной защиты, американские солдаты обречены!

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Секретарь Военно-морских сил Ричард Спенсер планирует сокращение расходов на приобретение новых кораблей. Американский флот обречен!

Организация Североатлантического договора отложила встречу с украинским руководством по вопросу натовской системы противоракетной обороны. НАТО и Украина обречены!

Пентагон и Госдеп США разработали планы поставок на Украину летального оружия. Если план в самое ближайшее время не будет одобрен Белым домом, Галактика… ой, простите, США и Европа обречены! И т.д., и т.п.

Барнс в своих трудах далеко не одинок. Резкий рост конфронтации между Западом и Россией вызвал настоящий ренессанс НАТО с соответствующим ростом военных расходов. Но аппетит приходит, как известно, во время еды.

И вот уже латвийские военные заламывают в ужасе руки. На горизонте — мощная группировка российского ВМФ (учебный корабль, судно снабжения и килектор) — Латвия в опасности!

И вот уже германский Spiegel констатирует фатальное отставание НАТО от России. В чем конкретно — понять трудно. Но отставание, несомненно, фатальное. ЕС в опасности!

И вот уже шведы с норвежцами буквально рвут друг у друга право первыми подвергнуться агрессии со стороны Москвы. Но если будут деньги — Стокгольм и Осло станут драться насмерть!..

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В общем, гордиться подобными иностранными публикациями, разумеется, никто не запрещает. Но помнить о подлинных причинах зарубежного алармизма нам все же представляется не лишним.