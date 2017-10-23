Сирия новости 23 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 16 боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Абу Кемале ликвидирован командир ИГ

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Сирия, 23 октября. ВКС РФ ликвидировали 16 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Абу Кемале уничтожен командир ИГ1 и двое террористов, перестрелки между ССА и YPG зафиксированы в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр эз-Зоре, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ уничтожили командира ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: потеряло командира в Дейр эз-Зоре, атакует ССА в провинции Даръа, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала мирного жителя Идлиба, потеряла 16 боевиков в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций YPG в Алеппо, подвергается нападениям со стороны ИГ в Даръа.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, ведут переговоры с ИГ в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В районе лагеря беженцев Ярмук отмечаются боестолкновения между боевиками группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» и террористами «Исламского государства»1. Об этом сообщает на своем сайте информационное агентство Almanar News.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстрел зон дислокации радикальных группировок в Восточной Гуте Дамаска. Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что артиллерия армии САР наносит удары по укреплениям боевиков в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» открыли огонь по жителям города Джараблус, передает Almanar News. В результате инцидента погибло два человека из числа мирного населения, еще двое гражданских лиц получили ранения.

На севере провинции Алеппо зафиксированы взаимные обстрелы между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). По данным информационного агентства Almanar News, боевики «свободной армии» открыли огонь по позициям курдов в поселениях Мараназ, Бафилон и Дейр Баллут. Бойцы YPG ответили артиллерийским обстрелом укреплений подконтрольного Анкаре формирования.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях Абу Кемаля. По данным Almanar News, в результате боевого вылета авиации союзников, был уничтожен один из командиров ИГ Мухаммад Джасем аль-Арран и двое террористов, сопровождавших главаря.

Ранее сообщалось, что около 50 радикалов ИГИЛ1 сбежали из Абу Кемаля в районы, занимаемые курдскими подразделениями. Almanar News пишет, что командование Демократических сил Сирии (SDF) ведет переговоры с радикальными исламистами о передаче под контроль курдского ополчения ряда районов между населенными пунктами Хушам и Хаджин.

Провинция Даръа

Информационное агентство Almanar News передает, что в городе Нава на северо-западе провинции Даръа произошел взрыв. Бомба сдетонировала возле штаба группировки «Сукур аль-Ислам», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА).

Ранее сообщалось, что на территории региона произошло сразу несколько атак на позиции ССА. Так неизвестные боевики застрелили командира бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб», подконтрольной ССА. Второе нападение произошло в районе шоссе Ибта — Даиль к северу от столицы провинции. Местные активисты уверены, что виновниками налетов являются террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, поскольку радикалы ИГ ведут борьбу против «свободной армии».

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по укреплениям «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аш-Шатыб. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@ShahbaPress).

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали мирного жителя деревни Малас на западе провинции Идлиб. По данным информационного агентства Almanar News, основанием для взятия под стражу стало подозрение в намерении сирийца вступить в ряды «Ахрар аш-Шам». Ранее сообщалось, что арестованные боевиками «Тахрир аш-Шам» гражданские лица становятся рабами в созданном радикалами концентрационном лагере. По информации местных активистов, в плену «Ан-Нусры» находится порядка 500 мирных жителей региона.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают наносить удары по укрепрайонам радикальных исламистов на северо-востоке провинции Хама. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате очередного вылета российской авиации в районе поселения Аль-Раджан было ликвидировано более 16 боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1.

В этом же районе региона продолжаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и ИГ. Almanar News передает, что в результате боестолкновений сторонники «Ан-Нусры» вернули контроль над несколькими поселениями.

Ирак

Полиция Ирака арестовала четырех террористов «Исламского государства», скрывавшихся в районе города Рамади провинции Анбар. Об этом сообщает Alsumaria News. Также информационное агентство передает, что к югу от Рамади было выявлено и уничтожено трое террористов-смертников ИГ.

Информационное агентство Iraqi news передает, что армия Ирака провела несколько военных операций, направленных против ИГ, в провинции Анбар. Правительственные войска атаковали восемь позиций ИГИЛ в разных частях региона. В результате кампании уничтожены десятки исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)