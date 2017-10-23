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Генштаб Украины рассказал, как ВСУ переходят на стандарты НАТО
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    Генштаб Украины рассказал, как ВСУ переходят на стандарты НАТО

    12:31  23 Октября 2017
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    Генштаб Украины рассказал, как ВСУ переходят на стандарты НАТО

    Киев, 23 октября. Украинская армия постепенно переходит на стандарты НАТО, заявил глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

    «Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Потому что много вооружения и военной техники в Украине — это техника производства бывшего СССР», — заявил он в интервью украинской службе «Голос Америки».

    По его словам, сейчас на Украине успешно производится стрелковое оружие. Две недели назад были показаны образцы стрелкового оружия, которое производится в стране по лицензии. В качестве примера он привел карабин М4 калибра 5,56. Муженко отметил, что военнослужащих нескольких батальонов уже начали готовить к стандартам НАТО, передает «Свободная пресса». Подготовка проходит при непосредственном участии американских военных, добавил он.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украины обязательно станет членом НАТО. Политик выразил надежду, что украинец когда-нибудь станет генеральным секретарем альянса.
     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #нато
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