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Украинский генерал боится, что ему придется «останавливать Россию» в центре страны
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    Украинский генерал боится, что ему придется «останавливать Россию» в центре страны

    12:35  23 Октября 2017
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    Украинский генерал боится, что ему придется «останавливать Россию» в центре страны

    Луганск, 23 октября. Первый украинский генерал Олег Микац, который на сегодняшний день командует силами оперативно-тактической группировки «Луганск», заявил, что украинское государство необходимо спасать от «страны-агрессора» России. 

    В задачи Микаца, по данным пресс-службы АТО «Луганск», входит предотвращение потери территории Украины и избежание бессмысленных потерь среди личного состава.

    «Начиная с февраля 2014 года роты тактической группы 93-й бригады отправились на защиту государственной границы, а в мае того же года бригада в полном составе прибыла в Донецкую область для выполнения боевых задач», — рассказал Микац.

    По его словам, тогда они понимали, что «Россию надо остановить». 

    Украинский генерал боится, что ему придется «останавливать Россию» в центре страны

    «На тот момент мы понимали, что Россия — агрессор и его надо останавливать, ведь существует реальная угроза потери территории и вообще существование такого государства, как Украина», — заявил украинский военный.

    Он считает, что якобы «если не остановить Россию на юго-востоке Украины, то придется делать это где-то в центре страны». 

    Главная и конечная цель украинской армии — освободить Донбасс и вернуть Крым, подытожил он. 

    Украинский генерал боится, что ему придется «останавливать Россию» в центре страны

    Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове и в Севастополе референдума, по результатам которого более 96% крымчан высказались за воссоединение с РФ.

    Отметим, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #всу #донбасс #украина #крым
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