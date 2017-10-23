Ирак: более 120 тысяч курдов покинули провинцию Киркук

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Киркук, 23 октября. Курдское население массово покидает провинцию Киркук после вторжения ирано-иракских войск.

Местные источники сообщают, что после начала вторжения ирано-иракских Вооруженных сил в провинцию Киркук, ранее подконтрольной курдам, около 120 тысяч человек бежали из региона. Курдское население опасается за свою жизнь из-за угроз со стороны шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Источник сообщает, что около 77 тысяч человек бежали из Киркука и населенного пункта Туз-Хурмату в Эрбиль, который является столицей курдской автономии. Еще порядка 43 тысяч человек нашли убежище в курдской Сулеймании. Ранее сообщалось, что столкновения между курдами и ирано-иракскими войсками происходили около Эрбиля.